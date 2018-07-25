Співачка Демі Ловато потрапила до лікарні з передозуванням - ЗМІ

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25-річна поп-виконавиця Демі Ловато потрапила до лікарні в Лос-Анджелесі, ймовірно, після передозування наркотиками, повідомляють американські ЗМІ.

Представники співачки повідомили, що зараз вона перебуває поруч з сім'єю, а інформація ЗМІ "не зовсім достовірна".

Як написав у Twitter агент співачки, зараз вона "притомна і поруч з родиною". Підтверджувати або спростовувати повідомлення про госпіталізацію агент не став, обмежившись фразою про те, що для Ловато "найважливіше зараз - одужати".

Представник Ловато також заявив, що частина інформації, яку повідомляють ЗМІ, неправдива. Яка саме це частина, він не сказав.

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Сайт TMZ, перший який повідомив про госпіталізацію Ловато, у вівторок ввечері написав, що співачку відвезли в лікарню, перед цим давши їй препарат налоксон, який застосовують, як антидот при передозуванні опіатами, в першу чергу героїном.

За інформацією ЗМІ, співачку знайшли непритомною, але зараз її стан стабільний.

Знаменитості - серед них співачка Аріана Гранде, телеведуча і ЛГБТ-активістка Еллен Дедженерес - у Twitter побажали Ловато якнайшвидше видужати. Популярності набирає хештег #PrayforDemi (#МолімосьЗаДемі).

Ловато багато років бореться із залежністю від алкоголю і наркотиків - в березні минулого року вона відсвяткувала шість років повної тверезості. У нещодавньому відео на YouTube співачка зізналася, що почала вживати наркотики в 17 років, коли вперше спробувала кокаїн.

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Однак у пісні Sober, яку вона випустила в червні нинішнього року, співачка, судячи з усього, визнає, що знову почала вживати психоактивні речовини.

"Мама, мені так шкода, але я більше не твереза", - йдеться у пісні.

Представники самої Ловато поки що не коментували повідомлення про її госпіталізацію.

Демі Ловато прийшла в шоу-бізнес дитиною, вперше з'явившись на телеекрані в шоу "Барні і його друзі", де вона грала разом з Селеною Гомес.

У 2008 році вийшов перший альбом Ловато Do not Forget, який піднявся на друге місце в чарті Billboard 200.

Говорячи про наркотики та алкоголь, Ловато пов'язувала їх вживання зі своїм батьком.

"Вперше, коли я спробувала, я втратила контроль. Мій батько був наркозалежним і алкоголіком. Напевно, я весь час намагалася знайти в цих речах те ж саме, що і він, тому що він, вибираючи між ними і сім'єю, вибрав їх" , - говорила співачка.