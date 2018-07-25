Напад смертника у Сирії: десятки загиблих

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Напад смертника на півдні Сирії забрав життя щонайменше 38 людей, повідомили державні медіа країни та оглядачі.

Вибух стався у місті Сведіа, яке контролює уряд.

Угрупування "Ісламська держава" взяло відповідальність за напад на себе.

За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, поранення дістали близько 30 людей.

В останні місяці уряд Сирії відвоював низку територій на півдні Сирії.

Спостерігачі повідомляють про серію атак у місті і у провінції навколо.

"Три смертника з поясами, наповненими вибухівкою, напали на Сведію, у той час, як у селах на півночі і сході від міста теж пролунали вибухи",- йдеться у заяві.

Державне агентство Sana повідомляє, що двох інших нападників затримали і вбили перед тим, як вони встигли підірватися.

Бойовики напали на три села, що на північний схід від міста. За даними державних медіа, урядові сили атакували позиції угрупування "ІД" у сільській місцевості на схід від Сведії.

Уряд Сирії, підтримку якому надає Росія, розпочав наступ про повстанців на південному-сході країни.

Війна в Сирії триває з 2011 року і вже забрала кілька сот тисяч життів. Мільйони людей стали біженцями.