В "Укроборонпромі" розповіли, скільки винні росіянам

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Державний концерн "Укроборонпром" підтвердив суму боргу, який Верховна Рада дозволила йому не повертати російським фірмам. Про це йдеться у відповіді на офіційний запит BBC News Україна.

"На сьогодні заборгованість підприємств-учасників Державного концерну "Укроборонпром" перед російськими компаніями становить 3,8 мільярда гривень. Угоди, за якими вона виникла, були укладені підприємствами-учасниками концерну з російськими структурами до 2014 року", - йдеться у документі.

На запитання BBC News Україна про те, які наслідки може мати для концерну виплата такої суми, там відповіли: "Вказана вище сума заборгованості підприємств не є критичною для вітчизняного оборонно-промислового комплексу".

Водночас в "Укроборонпромі" не відповіли, про які саме контракти йдеться.

Також там не виключили можливість звернення російських компаній у міжнародні суди.

Не повертати "державі-агресору"

Раніше про понад 3,8 млрд грн боргу компаній "Укроборонпрому" перед російськими фірмами у парламенті заявив депутат Андрій Вадатурський.

12 липня Верховна Рада ухвалила закон, яким дозволила підприємствам "Укроборонпрому" не повертати борги компаніям, зареєстрованим "у державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором та/або державою окупантом" чи з інвестиціями від такої держави.

Закон зупинив будь-які судові провадження щодо примусового повернення таких боргів.

У пояснювальній записці до документу вказується, що Україна припинила експорт до Росії товарів військового призначення за указом президента від 27 серпня 2014 року.

При цьому, як кажуть автори закону, більшість продукції за отримані від Росії гроші компанії "Укроборонпрому" виготовили.

"Кошти замовника було в повному обсязі використано на виробництво продукції, однак передати її неможливо, а швидко знайти покупця..., щоб повернути кошти, у зв'язку зі специфікою ринку теж не вдається", - пояснюється у документи.

Автори закону також додають, що російські фірми почали звертатися до судів на території РФ, які присуджують штрафи за неповернення боргів, ігноруючи при цьому фактор непереборних обставин, яким українські законотворці називають згаданий указ президента.

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