Російські хакери дістали доступ до електростанцій США - ЗМІ

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Російські хакери дістали віддалений доступ до контрольних приміщень багатьох постачальників електроенергії в США, повідомляє The Wall Street Journal.

Доступ до них дозволяє вимкнути мережі, що призведе до відключення електроенергії, розповіли виданню американські чиновники.

Хакери отримали доступ, попри те, що комп'ютери командного центру не були безпосередньо пов'язані з інтернетом.

Ця атака мала успіх, оскільки її мішенню були менші фірми, які надають комунальні послуги разом з іншими службами.

Як хакери вражають мережі?

Сліди групи, що стоїть за нападками, відомої як Dragonfly або Energetic Bear, ведуть до Росії. На її рахунку "сотні уражених цілей", повідомляє американське Міністерство внутрішньої безпеки (DHS). Атаки тривають, додають у відомстві.

Скидається на те, що атаки хакерів були жорстко націлені на те, аби скомпрометувати корпоративні мережі постачальників.

Під час атак старшим співробітникам відправляли електронні листи, або ж їх намагалися залучити до відвідування підроблених або "зламаних" сайтів соціальних мереж.

Як тільки групи отримували доступ, вони проводили детальну розвідку, щоб ознайомитись з тим, як працюють установки та енергосистеми.

Копирайт изображения Reuters Image caption Хакери двічі атакували енергетичні мережі України

Міністерство внутрішньої безпеки США вжило заходів, щоб попередити постачальників енергії, як тільки про проникнення стало відомо, повідомляє The Wall Street Journal.

Влада пішла на незвичайний крок, публічно заявивши про напади, щоб збільшити обізнаність серед компаній, які, можливо, ще не знають, що їх "зламали".

"Вони вторглися у наші мережі, показуючи, що здатні на обмежену чи широкомасштабну атаку", - сказав Майкл Карпентер, колишній заступник помічника міністра оборони США. Зараз пан Карпентер викладає в Університеті Пенсільванії.

Експерт з кібер-безпеки Роберт Ем Лі, який допоміг розслідувати напади, коли про них вперше стало відомо минулого року, заявив, що загрозу для промислової інфраструктури треба сприймати серйозно.

Атаки "стали набагато більш агресивними та численними", написав він в Twitter.

Росія послідовно заперечує свою причетність до атак на інфраструктуру.

Україна постраждала від двох нападів на свої енергосистеми. Один стався в 2015 році, а інший - в 2016 році. Під час першої атаки постраждало 225 тисяч людей, а друга відключила приблизно п'яту частину енергоспоживання Києва. У обох атаках українська влада звинуватила російських хакерів.

Інформація про атаки в США надійшла невдовзі після того, як країна звинуватила 12 людей у втручанні в президентські вибори США в 2016 році.

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