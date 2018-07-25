Водій на "Хамері" збив на смерть дитину в центрі Києва

Копирайт изображения Kyiv.npu.gov.ua Image caption Автомобіль, який спричинив ДТП на Печерську, поліція знайшла не одразу, адже водій поїхав з місця аварії

Поліція затримала водія автомобіля "Хамер", якого підозрюють у тому, що в ніч на 25 липня він збив дівчинку в Києві на бульварі Лесі Українки.

ДТП відбулася, коли дитина переходила дорогу пішохідним переходом, повідомляє прес-служба Національної поліції.

Від отриманих травм дівчинка померла в кареті швидкої допомоги.

Сам порушник зник з місця пригоди. Наряд патрульної поліції знайшов підозрюваного пізніше та затримав його.

"Зараз він перебуває під вартою. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу", - повідомили ВВС News Україна в підрозділі Нацполіції Печерського району Києва.

За словами представника поліції, експертиза встановить, чи був він в стані алкогольного сп'яніння.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху, яке призвело до смерті потерпілого.

Такі дії караються позбавленням волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Особу затриманого в поліції розголошувати відмовились.

У той же час ЗМІ повідомили, що в тому ж районі, в той же час ДТП із загибеллю дитини спричинив колишній боксер, а нині - директор та власник київської спортивної фірми.

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