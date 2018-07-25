Сонцезахисний крем: ви користуєтеся неправильно, кажуть науковці

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Люди отримують менше половини того захисту від сонця, який очікують від сонцезахисних кремів, стверджують дослідники.

Але проблема не в кремах, а в неправильному нанесенні, як з'ясували науковці з Королівського коледжу Лондона.

Теоретично, використання сонцезахисного фактора (SPF) 15 має бути достатнім для того, щоб захиститися від шкідливого впливу сонця.

Але насправді людям потрібні засоби з показником SPF від 30 до 50, стверджують науковці, які проводили у своїй лабораторії експерименти з добровольцями.

Під час застосування лосьйону із фактором 50 люди часто отримують у найліпшому разі лише 40% захисту, який очікують, стверджує головний дослідник Ентоні Янг.

Його команда виміряла, який рівень захисту отримують люди, коли наносять на себе різну кількість лосьйонів для засмаги з різними показниками SPF.

Як правильно наносити

Сонцезахисний крем слід наносити досить товстим шаром, а цього багато хто з нас не робить.

Рейтинг SPF базується на припущенні, що кількість у два мг покриває один квадратний сантиметр шкіри.

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Це означає, що потрібно щонайменше шість повних чайних ложок (36 г) засобу, щоб намастити тіло дорослої людини.

Більше половини чайної ложки йде на:

кожну руку;

обличчя, шию та вуха.

Більше цілої чайної ложки йде на:

кожну ногу;

грудну клітку та живіт;

спину.

Такі зони як шия, скроні та вуха часто оминають, тому слід ставитися до цього уважно і наносити на них достатню кількість засобу.

Також дуже легко забути наносити сонцезахисний крем повторно так часто, як це необхідно.

Британська асоціація дерматологів має такі рекомендації:

Наносьте крем за 15-30 хвилин перед виходом на сонце, щоб він встиг висохнути.

Нанесіть крем знову незабаром після виходу на вулицю, щоб намастити місця, які ви могли пропустити.

Наносьте крем знову принаймні кожні дві години, а також одразу після купання або якщо засіб стерся.

На деяких лосьйонах зазначено, що вони водостійкі, тобто вони зберігають частину сонцезахисних якостей після занурення у воду.

Проте до 85% засобу можна стерти рушником, тому слід наносити крем знову, якщо ви покупалися, спітніли або займалися іншим активним видом діяльності.

Ще одним важливим фактором є відбиття сонячних променів, яке може суттєво збільшити рівень радіації: сніг збільшує рівень сонячної радіації до 85%, пісок - до 17% і вода - до 5%.

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Люди зі світлою шкірою, яка швидко згоряє, або ті, хто має багато родимок або веснянок чи руде або світле волосся та світлі очі, найбільш вразливі до шкідливого впливу сонця.

Не варто використовувати сонцезахисні засоби, щоб довше провести часу на свіжому повітрі або просто, щоб уникнути більш надійного захисту - одягу і тіні.

Ніна Ґоад з Британської асоціації дерматологів стверджує:

"Це дослідження демонструє, чому так важливо використовувати засоби з SPF 30 або більше. Воно також свідчить про те, що для захисту від сонця нам не можна покладатися лише на сонцезахисні засоби, а потрібно також використовувати одяг і тінь".

В Європі цього тижня триває спека. В Іспанії, Франції та Британії температура повітря сягає 35 градусів за Цельсієм.

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