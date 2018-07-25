У британському місті заборонять жебракувати біля банкоматів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Нові правила про погрози під час жебракування запрацюють восени

У Південному Уельсі заборонять "агресивно жебракувати" поблизу банкоматів.

Влада міста Ньюпорт погодила нові правила громадського порядку, що запрацюють із листопада.

Консерватори із міської ради спочатку намагалися заборонити просити милостиню будь-де у центрі міста.

Проте таку ідею відхили після того, як голова міста назвала її жорстокою.

"Якщо хтось просить грошей - це не жест агресії, а заклик до співчуття", - сказала Деббі Вілкокс на засіданні ради.

У депутатів також була ідея залишити жебраків у середмісті, але створити вільну від них 10-метрову зону. Проте згодом депутати засумнівалися в її реалістичності.

Колишній мер закликав міську раду підтримати "переляканих городян", які уникають центру міста.

Водночас правозахисні організації застерігають про можливі юридичні проблеми, оскільки такі заходи порушують права людини.

Новий наказ про захист публічного простору працюватиме до 2021 року, він також регулює розпиття алкоголю на людях та довжину собачих повідців.

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