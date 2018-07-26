Комісія прокурорів почала вирішувати долю Холодницького

Копирайт изображения UNIAN Image caption Назар Холодницький

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів почала розглядати скаргу щодо порушень голови антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького.

Скаргу зі звинуваченнями про дисциплінарні порушення пана Холодницького подали генпрокурор Юрій Луценко та голова національного антикорупційного бюро Артем Ситник.

Напередодні засідання комісії 33 прокурори САП - майже всі - підписали звернення із засудженням тиску на комісію і дискредитацію у ЗМІ пана Холодницького. Прокурори наголосили на своїй незалежності у роботі.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура діє в межах Генпрокуратури як самостійний підрозділ. САП процесуально супроводжує та підписує підозри у справах, які розслідує НАБУ.

За посадою голова САП є заступником генерального прокурора.

Керівників САП та НАБУ обрали на відкритих конкурсах за підтримки західних партнерів України.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Кабінет Назара Холодницького, в якому його прослуховували правоохоронці

Звільнити голову САП має право генпрокурор, якщо кваліфкомісія прокурорів виявила у його діях грубі порушення і дала відповідний висновок.

У разі звільнення голови САП заміну йому має знайти спеціальна конкурсна комісія, а призначити - знову ж таки генпрокурор.

В чому звинувачують Холодницького

Скандал навколо Назара Холодницького спалахнув 30 березня 2018 року.

Тоді генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що вимагає звільнення Назара Холодницького.

Пан Луценко звинуватив його "у дисциплінарних проступках", які виявило спільне розслідування генпрокуратури та НАБУ.

У межах цього слідства в акваріумі у кабінеті пана Холодницького місяць працював пристрій для підслуховування.

Майже одночасно із заявою пана Луценка звинувачення проти головного антикорупційного прокурора озвучив голова НАБУ Артем Ситник.

Головна фабула звинувачень полягає у тому, що Назар Холодницький нібито "зливав" інформацію підозрюваним у справах НАБУ, тиснув на свідків та прокурорів і допомагав обвинуваченим.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Скаргу щодо порушень Назара Холодницького подали голова НАБУ Артем Ситник та генпрокурор Юрій Луценко

Тоді НАБУ опублікувало записи, на яких пан Холодницький дійсно говорить речі, в яких його обвинувачували генпрокурор та голова НАБУ.

На записах було чути розмови, на яких людина з голосом Назара Холодницького передає інформацію підозрюваним у справі щодо зловживання в одеській мерії, в якій фігурує Геннадій Труханов.

Також йшлося про зловживання у справі щодо спроби дати хабара Уляні Супрун та про спроби допомогти депутату від БПП Георгію Логвинському, проти якого є справи НАБУ.

Сам пан Холодницький заперечив свою провину, опубліковані записи назвав "нарізкою", а обвинувачення пана Ситника - безглуздими.

Справу щодо Холодницького передали кваліфікаційно-дисциплінарній комісії прокуратури, щоб розібратись, чи може Холодницький і далі працювати головою САП.

Натомість пан Холодницький подав позов до Верховного суду, щоб той заборонив використовувати записи з його кабінету як доказ.

Взаємні суперечки НАБУ і САП

Ще минулого року голова НАБУ Артем Ситник вказував, що, попри суперечки та розбіжності, співпраця НАБУ і САП - надважлива.

"Сподіваюсь, і Холодницький розуміє, і я розумію, що ми - складові одного цілого", - казав пан Ситник.

Проте після отримання даних прослуховування з кабінету Холодницького, Артем Ситник чітко заявив, що не бачить перспективи співпраці. А якщо Холодницького залишать на посаді, то голова НАБУ прогнозував "дуже серйозні" проблеми для правоохоронних органів.

За останні кілька місяців Артем Ситник неодноразово звинувачував Назара Холодницького у тому, що САП свідомо гальмує справу, які розслідують детективи НАБУ.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Керівники НАБУ та САП розсварились навесні 2018 року

І це нібито є помстою за прослуховування.

Натомість пан Холодницький наполягав, що жодної помсти з його боку не було, а затримки зі справами пов'язані тільки з поганою якістю оформлених детективами підозр.

Окрім того, активісти з Центру протидії корупції закидали Назару Холодницькому співпрацю з представниками влади й закриття справи щодо сина голови МВС Арсена Авакова.

Голова САП будь-які звинувачення у політичній заангажованості відкидав.

Натомість посольство США у Києві у своїх останніх заявах дало чітко зрозуміти, що воно підтримує активістів-антикорупціонерів та роботу НАБУ.

Детальніше про те, як розсварились члени колись однієї антикорупційної команди та у чому звинувачують і Ситника, і Холодницького, читайте у статті "Антикорупційні війни: зеленка, ніч у Порошенка і вплив США".