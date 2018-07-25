Випробувальна капсула Hyperloop встановила рекорд швидкості
У змаганнях, покликаних стимулювати розвиток футуристичної транспортної системи Hyperloop, перемогла команда студентів-інженерів з Мюнхена.
Ідея гіперлупу полягає в тому, що пасажири подорожуватимуть у капсулах на дуже великій швидкості закритими тунелями.
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На випробувальній трасі завдовжки у 1.2 км капсула команди розвинула швидкість у 457 км/год.
Змагання, яке проводила аерокосмічна компанія SpaceX, мало на меті вдосконалити технології, які зможуть лягти в основу надшвидкої транспортної системи.
Транспортна революція
На змаганнях в Каліфорнії зібралися університетські команди з усього світу, аби випробувати власні прототипи капсул.
Мюнхенська команда під назвою Warr Hyperloop перемогла зі значним відривом - швидкість капсул їхніх найближчих конкурентів сягнула лише 141.5 км/год.
Винахідник Ілон Маск особисто завітав на змагання і поспілкувався з командами.
Компанія Маска SpaceX провела вже низку змагань задля розвитку концепції.
Маск взявся за ідею гіперлупу у 2012 році. На його думку, капсули зможуть розвивати швидкість у понад 1000 км/год.
Він переконаний, що новий вид транспорту кардинально змінить сучасні міста.
Критики сумніваються в перспективах такої системи через високу вартість і складність технологій.
Hyperloop в Україні
У лютому 2018 року міністр інфраструктури Володимир Омелян оголосив про заснування Центру транспортних інновацій HypeUA, який має створити тестовий майданчик для будівництва Hyperloop в Україні.
За планами, надшвидкий вид транспорту може з'єднати місто Дніпро та Київ, а потім й інші великі міста в Україні.
У червні Міністерство інфраструктури України та компанія Hyperloop Transportation Technologies підписали меморандум про взаєморозуміння і співпрацю.
За розрахунками дослідників Українського інституту майбутнього, будівництво інфраструктури Hyperloop маршрутом Київ-Одеса коштуватиме близько 3.6 млрд доларів.
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