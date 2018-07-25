Випробувальна капсула Hyperloop встановила рекорд швидкості

Копирайт изображения WARR HYPERLOOP Image caption Три команди змагалися чиї капсули швидші

У змаганнях, покликаних стимулювати розвиток футуристичної транспортної системи Hyperloop, перемогла команда студентів-інженерів з Мюнхена.

Ідея гіперлупу полягає в тому, що пасажири подорожуватимуть у капсулах на дуже великій швидкості закритими тунелями.

На випробувальній трасі завдовжки у 1.2 км капсула команди розвинула швидкість у 457 км/год.

Змагання, яке проводила аерокосмічна компанія SpaceX, мало на меті вдосконалити технології, які зможуть лягти в основу надшвидкої транспортної системи.

Транспортна революція

На змаганнях в Каліфорнії зібралися університетські команди з усього світу, аби випробувати власні прототипи капсул.

Мюнхенська команда під назвою Warr Hyperloop перемогла зі значним відривом - швидкість капсул їхніх найближчих конкурентів сягнула лише 141.5 км/год.

Винахідник Ілон Маск особисто завітав на змагання і поспілкувався з командами.

Компанія Маска SpaceX провела вже низку змагань задля розвитку концепції.

Копирайт изображения SPACEX Image caption Капсули пересуваються тунелем, з якого викачують повітря, щоб зменшити тертя

Маск взявся за ідею гіперлупу у 2012 році. На його думку, капсули зможуть розвивати швидкість у понад 1000 км/год.

Він переконаний, що новий вид транспорту кардинально змінить сучасні міста.

Критики сумніваються в перспективах такої системи через високу вартість і складність технологій.

Hyperloop в Україні

У лютому 2018 року міністр інфраструктури Володимир Омелян оголосив про заснування Центру транспортних інновацій HypeUA, який має створити тестовий майданчик для будівництва Hyperloop в Україні.

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За планами, надшвидкий вид транспорту може з'єднати місто Дніпро та Київ, а потім й інші великі міста в Україні.

У червні Міністерство інфраструктури України та компанія Hyperloop Transportation Technologies підписали меморандум про взаєморозуміння і співпрацю.

За розрахунками дослідників Українського інституту майбутнього, будівництво інфраструктури Hyperloop маршрутом Київ-Одеса коштуватиме близько 3.6 млрд доларів.

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