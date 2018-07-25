"Метод Бабченка": на Рівненщині інсценували вбивство, щоб викрити замовників

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Поліції Рівненщини вдалося викрити організовану злочинну групу, інсценувавши убивство, замовлене його учасниками.

Операція проводилася з 17 липня - саме в той день поліція Рівного затримала двох чоловіків, які намагалися здійснити убивство іншого жителя міста. Подробиці операції на прес-конференції розповів керівник рівненської поліції Сергій Волков.

Затримані - двоє раніше судимих киянина віком 47 і 49 років. У їхньому автомобілі Opel виявили гранату і пістолет із глушником і набоями. Пізніше у їхніх помешканнях на Житомирщині і в Києві виявили гранати, запали до них і набої.

"Жертвою" убивства мав стати 42-річний житель Рівного, також раніше судимий.

"Інсценування вбивства дало змогу задокументувати злочинну діяльність цілої організованої групи", - заявили у поліції.

Копирайт изображения npu.gov.ua Image caption При собі імовірні виконавці злочиун мали гранату і пістолет із глушником і набоями

Копирайт изображения npu.gov.ua Image caption Боєприпаси і зброя, виявлені під час обшуку помешкання одного із зловмисників у Києві

Правоохоронцям вдалося пов'язати злочинну групу із іншими злочинами, зокрема, із підпалом інформаційної агенції журналістських розслідувань "Четверта влада", і навіть вийти на організатора групи - 46-річного жителя Рівного. 13 липня він залишив територію України, проте поліція зібрала достатньо доказів, щоб повідомити йому по підозру.

Виконавцям уже висунули підозру у підготовці до умисного убивства, суд узяв їх під варту. Якщо їхню провину визнають, їм загрожує від 15 років до довічного ув'язнення.

Наприкінці травня СБУ спільно із поліцією влаштували інсценування убивства російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Завдяки цьому спецслужбам вдалося затримати організатора, якого, як заявляють в СБУ, завербували російські спецслужби. Сам він стверджує, що працював на контррозвідку. Справу про замовлення убивства Бабченка розслідують як "теракт".