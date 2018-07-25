На Марсі знайшли озеро. З водою

Копирайт изображения Science Photo Library

Дослідники уперше знайшли ознаки існування води на Марсі - у рідкому вигляді.

Вчені вірять, що знайдена ними водойма - озеро, що знаходиться під крижаним покривом на південному полюсі планети, завширшки у 20 км.

Їхні попередники раніше знаходили ознаки текучої води на марсіанській поверхні. Також раніше марсіанський ровер НАСА "К'юріосіті" знаходив і досліджував на Марсі впадини, що могли належати висохлим озерам. Вчені дійшли висновку, що у минулому на Марсі могла бути вода у рідкому вигляді.

Проте відтоді планета дуже сильно охолола - через свою вкрай рідку атмосферу. Тож більша частина води на Марсі нині існує у стані криги.

Нову знахідку виявили завдяки радару Marsis - інструменту на борту орбітального модуля Mars Express.

"Імовірно, це не надто велике озеро", - каже професор Роберто Оросей із Італійського національного інституту астрофізики, який очолював нове дослідження.

Радар не зміг визначити, наскільки глибоким воно може бути, та дослідницька команда припускає, що його глибина - не менше 1 метра.

"Це справді дозволяє говорити про водойму. Про озеро, а не просто якусь талу воду, що заповнює якийсь простір між кригою і камінням, як це часто буває у льодовиках на Землі", - пояснює професор.

Новина доповнюється.