Негода в Києві: "підводні переходи" і обвалений міст

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів У місті підтоплені дороги і підземні переходи, паралізований громадський транспорт

Київ знову накрило грозами із проливними дощами, які порушили рух транспорту, підтопили підземні переходи і завдали чимало клопоту і жителям столиці, і комунальникам.

Багато користувачів соцмереж нарікають на те, що столиця виявилася неготовою до негоди. Кияни знову публікують фото підтоплених підземних переходів, проїжджих частин і тротуарів.

Увечері на багатьох вулицях утворилася затори: на Дорогожичах, біля Індустріального мосту, вулиці Стеценка.

Одним із наслідків негоди також став частковий обвал мосту на перехресті вулиць Теліги і Кирилівської, що неподалік станції метро "Почайна". За словами очевидців, бетонні конструкції мосту, який до цього перебував не ремонті, буквально змило дощем.

Постраждалих немає, проте пошкодилися комунікації і магістральний оптоволоконний кабель.

Як пояснив керівник управління із питань надзвичайних ситуації Київської державної міської адміністрації Роман Ткачук, на цьому відрізку дороги проводився плановий ремонт, і через сильні опади сталося вимивання ґрунту на проїжджу частину.

"Міст не рухнув. Наразі над прибиранням ґрунту, який потрапив на проїжджу частину вулиці Кирилівської, працюють співробітники "Укравтодору" і Подільська РДА", - повідомив пан Ткачук.

Користувачі соцмереж повідомляють, що ця ділянка вулиць Теліги і Кирилівської станом на 21 годину середи повністю перекрита в обидва боки.

Дехто жартує про те, що міст на Кирилівській просто "втомися" - як колись його "колега" - Шулявський міст.

Багато в кого виникли запитання до міської влади щодо того, наскільки столична інфраструктура готова до дощів.

Водночас колишній радник міського голови Віталія Кличка, а нині депутат Верховної Ради Дмитро Білоцерківець пояснив, що проблема полягає у дощовій каналізації Києва і є, за його словами, "історичною".

"На багатьох вулицях, де робили капітальний ремонт доріг, міняли систему дощоприймачів, комунікації. Але на більшості вулиць ці системи - старі, зношені", - зазначив він, додавши, що міська влада намагається визначати проблемні ділянки, як-от на станції метро "Лівобережна".

У понеділок транспортна розв'язка біля станції метро "Лівобережна" виявилася паралізованою через зливи: міст під метро повністю залило водою.

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