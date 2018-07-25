США оприлюднили декларацію про невизнання анексії Криму

Копирайт изображения Getty Images Image caption Декларацію оприлюднили від імені держсекретаря США Майка Помпео (на фото)

Державний департамент США оприлюднив офіційну декларацію про невизнання Сполученими Штатами анексії Криму Росією у 2014 року.

Кримська Декларація закріплює, що США "знову підтверджують свою політику щодо відмови визнання вимог Кремля із встановлення суверенітету над територією, захопленою силою всупереч міжнародному праву".

"Спільно з союзниками, партнерами та міжнародним співтовариством Сполучені Штати відкидають спробу Росії анексувати Крим і зобов'язуються підтримувати цю політику до відновлення територіальної цілісності України", - йдеться в документі.

У цьому Держдепартамент порівняв Кримську Декларацією із Декларацією Веллеса, що у 1940 році засудила окупацію Радянським союзом країн Балтії і закріпила невизнання анексії.

"Росія, шляхом вторгнення в Україну та анексії Криму в 2014 році, намагалася підірвати основоположний міжнародний принцип, якого дотримуються демократичні держави: жодна країна не може силою змінювати кордони іншої", - йдеться у Кримській Декларації, що також закликала Росію "поважати принципи, про дотримання яких вона давно стверджує, і завершити окупацію Криму".

"Своїми діями Росія продемонструвала поведінку, недостойну великої держави і обрала шлях ізоляції від міжнародної спільноти", - підсумовують у Держдепі.

Президент Петро Порошенко уже привітав Кримську Декларацію, назвавши її "історичною заявою". "Достойна відповідь гібридним провокаціям Кремля після Гельсінкі", - йдеться у його Facebook.

Президент також закликав інші країни підтримати "декларацію Помпео" (чинного держсекретаря США Майка Помпео. - Ред.).

Росія раніше заперечувала незаконність анексії Криму, стверджуючи, що підставою для цього став "референдум". Україна й міжнародна спільнота не визнали результатів проведення "рефрендуму", назвавши його незаконним.