Головні фіноргани країни закликали відновити співпрацю з МВФ якомога швидше

Копирайт изображения Getty Images Image caption Нацбанк та інші державні фінансові органи попереджають про небезпеку подальших затримок із відновленням співпраці з МВФ

Рада з фінансової стабільності, до якої входять керівники НБУ, Мінфіну, а також низки інших державних органів, називає затримку із відновленням співпраці з МВФ головним ризиком для фінансової стабільності в Україні.

"Рада підкреслила, що здійснення структурних реформ, що передбачені програмою співпраці з МВФ, є вкрай важливим для макрофінансової стабільності та доступу до фінансування від МВФ та інших міжнародних партнерів",- йдеться у повідомленні НБУ за підсумками засідання Ради.

Там також наголошують, що відновлення співпраці з МВФ є важливим і "з огляду на необхідність здійснювати значні за обсягом виплати за зовнішнім державним боргом протягом наступних двох років".

Раду з фінансової стабільності було створено у березні 2015 року указом президента України. Співголовами Ради є голова Національного банку України та міністр фінансів, а до її складу входять голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

На початку липня ключові бізнес-асоціації - Американська торговельна палата, ЄБА, Союз українських підприємців, інвестиційні фонди Horizon Capital і Dragon Capital - закликали уряд домовитися про приїзд місії фонду до сезону відпусток, а не відкладати виконання зобов'язань і відновлення співпраці з МВФ на осінь, коли до гострих проблем додасться і питання бюджету.

Тоді переговорний процес може затягтися до початку 2019 року, коли Україна увійде у виборчу кампанію, а відтак, шанси отримати кредити від міжнародних партнерів будуть ще меншими.

Без них, як вважають інвестори і оглядачі, Україні може загрожувати дефолт, тобто неспроможність розплатитися із зовнішніми боргами, або ж різка девальвація гривні.

Ключовою умовою відновлення співпраці з МВФ є встановлення ринкових тарифів на газ для населення. Це рішення український уряд ухвалив ще понад рік тому, але з того часу постійно відкладає його запровадження.