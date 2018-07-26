Прибутки Facebook зростають, але акції різко падають. Чому?

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На торгах у середу ціна акцій Facebook впала на понад 20%. Це відбулося по тому, як нові дані про аудиторію компанії і її доходи виявилися гіршими за очікування інвесторів.

Компанія, яка наразилася на шквал критики через свою політику щодо фейкових новин і захисту особистих даних, заявила, що на кінець червня кількість активних користувачів Facebook становила 2,23 мільярда людей.

Це на 11% більше, ніж у червні 2017. Але такі темпи зростання кількості користувачів є найнижчими за останні два роки.

У Facebook також заявили, що очікують уповільнення зростання прибутків через те, що користувачі починають обмежувати отримання реклами.

Крім того, компанія планує витратити мільярди на моніторинг змісту повідомлень, перевірки реклами і політики поводження із особистими даними користувачів. Саме через політику у цих сферах соцмережа наразилася на жорстку критику.

Одночасно компанія, яка володіє Instagram та WhatsApp, також інвестує у нові проекти, пов'язані з віртуальною реальністю і відео.

Падіння акцій - "армагеддон" для Цукерберга?

Спочатку акції Facebook впали на 12% на торгах у Нью-Йорку, але втрати зросли після того, як компанія оголосила про свої плани з видатків.

"Вони подали дуже песимістичний прогноз на другу половину цього року і на 2019 рік, і це суттєво впливатиме на ціну акцій у найближчому майбутньому", - пояснює Деніел Івз із GBH Insights.

Втім, як зауважує Дейв Лі, кореспондент ВВС з питань технологій у Північній Америці, такий розвиток подій "навряд чи можна назвати армагеддоном для Марка Цукерберга":

"Загалом, не виглядає, що люди залишають Facebook. Кількість активних користувачів впродовж місяця у США не змінилася, вона дещо зменшилася у Європі, і зросла в інших регіонах".

З іншого боку, погіршення показників компанії, яка тривалий час вражала темпами зростання, викликає занепокоєння, якщо не паніку серед інвесторів.

Прибутки Facebook за другий квартал 2018 року зросли на третину проти відповідного періоду минулого року - до понад 5 мільярдів доларів.

Доходи зросли на 42%, проте видатки зростали швидше - на понад 50%.

Кількість користувачів у США і Канаді залишилася незмінною, а у Європі - скоротилася через посилення регуляцій діяльності соцмереж. У таких країнах, як Індонезія, Facebook і надалі залучає нових користувачів.