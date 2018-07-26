Торговельної війни не буде: ЄС та США домовились про торгівлю

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США і Євросоюз домовилися працювати разом, аби зменшити бар'єри в торгівлі, заявив в середу президент США Дональд Трамп після зустрічі з головою Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером.

Сторони будуть працювати над скасуванням торгових мит, нетарифних бар'єрів і субсидій на промислову продукцію за винятком товарів автопрому.

Також вони домовились активізувати торгівлю в сфері послуг і сільського господарства, зокрема підвищити експорт американської сої в Європу.

Трамп на прес-конференції в Білому домі заявив, що у відносинах Європи та США почався "новий етап". Європа, додав Трамп, збільшить імпорт з США скрапленого газу та перетвориться в "величезного закупника".

Юнкер зі свого боку сказав, що домовленість про тарифи була його основною метою. "У мене сьогодні був один намір - укласти угоду. І ми уклали угоду. Ми можемо працювати разом із низки напрямів", - сказав він.

Трамп і Юнкер дійшли згоди на тлі загального страху перед перспективою торгової війни.

ЄС і США виявилися втягнуті в торгову війну, хоча Брюссель ніколи не називав суперечка з приводу мит війною.

Стосунки між США та ЄС загострилися після особливої прихильності Трампа до президента Росії Володимира Путіна та його критики на адресу НАТО та ЄС.

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1 червня США ввели мита на імпортовану з країн ЄС, Канади та Мексики сталеву і алюмінієву продукцію в розмірі 25% і 10% відповідно.

Європейські країни, Канада і Мексика незабаром оголосили про введення відповідних мит. Брюссель, зокрема, звернувся до СОТ і з 22 червня ввів 25-відсотковімита на низку американських товарів.

Раніше Трамп також заявив, що США введуть мита в розмірі 20% на автомобілі, що імпортуються з країн ЄС, якщо ті не відмовляться від торговельних бар'єрів щодо американських компаній.

На самому початку суперечки з приводу тарифів Євросоюз фактично вирішив не боротися за укладання угоди про зону вільної торгівлі, завдяки якій можна було б уникнути введення високих мит.

ЄС тоді відмовився від цієї можливості, тому що не хотів вести переговори в ситуації, коли їхній партнер їм загрожує.

Переговори Євросоюзу і США про укладення угоди про трансатлантичне торговельне та інвестиційне партнерство велися з 2013 року.

Після того, як крісло президента США зайняв Дональд Трамп, переговорний процес був фактично заморожений. У січні США вийшли з договору про Транстихоокеанське партнерство.

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