Біля посольства США в Китаї підірвали бомбу

Копирайт изображения Beijing Image caption Біля посольства США в Пекіні зібралось особливо багато поліції

Вибуховий пристрій підірвали поблизу посольства США в Пекіні, підтвердили американські чиновники.

Окрім людини, яка підірвала пристрій, ніхто не постраждав, поліція відреагувала негайно.

На відео та фотографія, розміщених в соціальних мережах, видно дим, який розходиться від посольства в центрі столиці Китаю, а поряд зібрався натовп.

Державна газета Global Times повідомила в Twitter, що місцеві мешканці почули "громоподібний вибух".

Кореспондент ВВС Стівен Макдонелл на місці події повідомляє, що посольство відновило нормальну роботу з людьми, які досі стоять в черзі з візовими заявками.

Раніше повідомлялося, що поліція затримала жінку, яка намагалася вчинити акт самоспалення біля посольства за кілька годин до повідомлення про вибух.

Незрозуміло, чи були пов'язані ці два інциденти.

Хочете отримувати найважливіші статті в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.