Білорус хотів вивезти з України 90 кг оленячих рогів у бензобаку
Білоруські митники зупинили на кордоні з Україною чоловіка, який намагався незаконно ввезти понад 90 кг оленячих рогів.
Схованку виявили співробітники Брестської митниці на пункті "Мокрани".
Безробітний 21-річний мешканець Брестського району повертався з України за кермом автомобіля Volkswagen.
На пункті перетину кордону він обрав "зелений коридор", засвідчивши, що не має товарів, які належить декларувати.
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Автомобіль був обладнаний газобалонною установкою. А в паливному баку митники виявили 92 кг розпиляних оленячих рогів, повідомляє Брестська митниця.
Фахівці оцінили їхню вартість у понад 1500 євро.
Імпорт оленячих рогів в Білорусі для декоративного використання не заборонений, але згідно із законодавством, такі товари мають обов'язково декларуватися і мати ветеринарні сертифікати.
Автівку 1992 року випуску в чоловіка вилучили до рішення суду. Порушнику загрожує штраф із конфіскацією товару і автомобіля.
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