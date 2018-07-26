Білорус хотів вивезти з України 90 кг оленячих рогів у бензобаку

Копирайт изображения Брестська митниця Image caption Роги знайшли у бензобаку

Білоруські митники зупинили на кордоні з Україною чоловіка, який намагався незаконно ввезти понад 90 кг оленячих рогів.

Схованку виявили співробітники Брестської митниці на пункті "Мокрани".

Безробітний 21-річний мешканець Брестського району повертався з України за кермом автомобіля Volkswagen.

На пункті перетину кордону він обрав "зелений коридор", засвідчивши, що не має товарів, які належить декларувати.

Автомобіль був обладнаний газобалонною установкою. А в паливному баку митники виявили 92 кг розпиляних оленячих рогів, повідомляє Брестська митниця.

Фахівці оцінили їхню вартість у понад 1500 євро.

Копирайт изображения Брестська митниця Image caption Пункт митного оформлення "Мокрани" на кордоні з Україною

Імпорт оленячих рогів в Білорусі для декоративного використання не заборонений, але згідно із законодавством, такі товари мають обов'язково декларуватися і мати ветеринарні сертифікати.

Автівку 1992 року випуску в чоловіка вилучили до рішення суду. Порушнику загрожує штраф із конфіскацією товару і автомобіля.

Копирайт изображения Брестська митниця Image caption Схованку з рогами знайшли у бензобаку

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