В Японії стратили останніх членів секти "Аум Сінрікьо"

Копирайт изображения Reuters Image caption Лідера секти Сьоко Асахару стратили ще на початку липня

У четвер в Японії стратили шістьох членів релігійної секти "Аум Сінрікьо". Вони були останніми засудженими до смерті учасниками організації.

Серед страчених, за повідомленням японської медіакорпорації NHK, був головний вербувальник секти, а також безпосередні учасники атаки.

Лідера секти Сьокьо Асахару та ще шістьох людей стратили раніше, на початку липня. Виконання вироку кілька разів відкладали через розгляд останніх апеляцій.

У березні 1995 року члени секти здійснили найбільший в історії Японії теракт. Вони розпилили отруйний газ зарин у токійському метро. Жертвами атаки стали 13 людей, ще шість тисяч постраждали.

"Біль та страждання загиблих людей та їхніх родин, а також постраждалих людей - важко уявити", - заявила на прес-конференції міністр юстиції Японії Йоко Камікава.

Атака парасольками. Що сталося у Токіо?

20 Березня 1995 року у час пік учасники секти парасольками проштрикнули пакети із зарином у поїздах метро, що проходили центральними районами Токіо.

Загинули 13 людей і 6 тисяч отруїлися.

Копирайт изображения AFP Image caption Після нападу у метро екстренні служби намагалися врятувати постраждалих

Після теракту на лаві підсудних опинилися понад 200 людей. 13 були засуджені до смертної кари. Учасника секти Кацуя Такахасі вдалося арештувати лише у червні 2012 року. Він ховався від поліції 17 років.

Хто такі "Аум Сінрікьо"?

Культ, назва якого означає "найвища істина", поєднував у собі основи буддизму та індуїзму, а згодом запозичив апокаліптичні християнські пророцтва.

Засновник секти Сьокьо Асахара (справжнє імя Тадзуо Мацумото) оголосив себе одночасно Христом та першим, хто після Будди зміг досягти повного просвітлення.

Офіційний статус релігійної організації у Японії секта отримала у 1989 році. Та до кінця 90-х вже мала кілька десятків тисяч послідовників по всьому світу. Асахара читав лекції в університетах та видавав книги.

Поступово "Аум Сінрікьо" перетворився на параноїдальний культ, що проповідував швидке настання кінця світу. Його адепти запевняли, що наближається Третя світова війна, у якій виживуть лише члени секти.

Поступово "Аум Сінрікьо" стали частіше вдаватися до насильства, викрадати та вбивати своїх опонентів, а також використовувати хімічну зброю під час нападів.

Копирайт изображения AFP Image caption Для нападу сектанти використали нервово-паралітичний газ

Після теракту у токійському метро 20 березня 1995 року засновника секти та кількох десятків ватажків арештували.

У 2000 році секта відродилася під назвами "Алеф" та "Хікарі но Ва".

У Японії вона діє законно під статусом "небезпечної релігії", що підлягає спостереженню поліції. Заборонена у США та інших країнах.

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