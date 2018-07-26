"Знаємо ми ціну цим деклараціям": Москва про Кримську декларацію США

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Росія і країни ЄС відреагували на декларацію США про невизнання анексії Криму. Москва назвала її формальністю, а у Лондоні і Берліні підтвердили свої позиції - Крим це Україна.

"Доленосні декларації"

Представник МЗС Росії Марія Захарова назвала декларацію усього лише "формальним документом".

"ЗМІ: Держдепартамент США випустив "Кримську декларацію" - формальний документ, який визначає невизнання Криму частиною Росії офіційною політикою США", - написала у Facebook представник МЗС Росії Марія Захарова.

При цьому вона зазначила, що "спільний план дій щодо іранської ядерної програми і Паризька хартія з клімату теж нещодавно були офіційною політикою США".

"Особисто Обама так вирішив. А потім Трамп взяв і перевирішив. Знаємо ми ціну цим "доленосним деклараціям", - сказала пані Захарова.

У травні 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив, що Вашингтон виходить з угоди з Іраном щодо ядерної програми і про відновлення всіх санкцій проти Ірану.

Підтримка з Берліна і Німеччини

У МЗС Британії заявили, що їхня позиція залишається чіткою: "ми засуджуємо порушення міжнародного права Росії; Крим - це територія України".

Також у Лондоні висловили стурбованість ситуацією з правами людини у Криму.

"Ми бачимо систематичне переслідування меншин і тих, хто висловлює свою позицію проти незаконного приєднання території", - йдеться у заяві МЗС Британії, опублікованій на його сайті.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Акція через річницю анексії Криму у Києві. Учасники тримають в руках прапори кримських татар

Крім того, Лондон закликав Москву звільнити українських політичних в'язнів у Криму і Росії й пустити на півострів представників міжнародних правозахисних організацій.

Про незмінність позиції щодо Криму заявив і міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

У своєму Twitter він запевнив, що Берлін "не перейде до звичного порядку денного (політики до анексії Криму. - Ред.), скільки б часу це не тривало".

За цю позицію Берліну подякували в українському посольстві.

Разом з тим, Німеччину часто критикують за бажання відновити співпрацю з Росією в економіці. Зокрема, йдеться про проект побудови газогону "Півнчіний потік-2", який офіційний Берлін називає комерційним проектом.

"Не чекати півстоліття"

Держдепартамент США порівняв Кримську декларацією із Декларацією Веллеса, що у 1940 році засудила окупацію Радянським союзом країн Балтії і закріпила невизнання анексії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Росія заперечує незаконність анексії Криму, стверджуючи, що підставою для цього став "референдум"

Балтійські країни отримали незалежність через 50 років, на початку 90-х з розпадом Радянського союзу. Українські дипломати пропонують тиснути на Кремль, щоб не чекати так довго.

"Після цієї декларації США маємо зміцнити зусилля і тиснути на Росію. Про "Балтійський сценарій", що тривав півстоліття, не маємо думати, цього не можна допустити. Хочу побачити Крим під українським прапором. Дуже!" - написав у Twitter міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Кримська Декларація закріплює, що США "знову підтверджують свою політику щодо відмови визнання вимог Кремля із встановлення суверенітету над територією, захопленою силою всупереч міжнародному праву".

Держдепартамент США оприлюднив документ 25 липня.

Росія раніше заперечувала незаконність анексії Криму, стверджуючи, що підставою для цього став "референдум".

Україна й міжнародна спільнота не визнали результатів проведення "референдуму", назвавши його незаконним.