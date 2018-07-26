Негода в Україні: підтоплені дороги, будинки і маршрутки

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У середу негода знеструмила понад сотню міст і сіл в семи областях України, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Без електрики залишалися 30 населених пунктів у Запорізькій області, 24 - у Дніпропетровській, 20 - у Житомирській, 14 - у Київській, 13 - у Донецькій, 12 - в Луганській, 4 - у Кіровоградській.

В Україні напередодні пройшли сильні зливи, град, був шквальний вітер. В деяких місцях випала місячна норма опадів. Очікуються паводки в басейнах рік Дністер, Прут і Сірет. У випадку сильних злив у горах є загроза селевих потоків.

Синоптики попереджають, що 26 липня в Україні знову очікуються грози.

У Торецьку і Селидовому на Донбасі через сильний вітер падали дерева.

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У Кіровоградській області рятувальники відбуксирували 11 автомобілів, що застрягли через негоду.

У Вінниці затопило обласну дитячу лікарню, там відкачали понад 70 кубометрів води.

На Прикарпатті піднімається рівень води в ріках

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Через сильний дощ на ріках Прикарпаття піднімається рівень води. В селі Фитьків Надвірнянського району річка пошкодила пішохідний міст.

Потоки річки Бистриці-Солотвинської в Тисменицькому районі пошкодили укріплення берегу. Дамби укріплюють каменем та мішками з піском.

В місті Болехів підтоплено підвали житлових будинків. У області оголосили штормове попередження на 26 липня.

Запорізька область: затоплені маршрутки

У Запорізькій області 25 липня за одну годину випала півмісячна норма опадів (25 мм). Були сильні пориви вітру, через які падали дерева, перегороджуючи проїзд на дорогах.

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У Вознесенівському районі через грозові дощі у водяний полон потрапили дві маршрутки з пасажирами. Їх довелося визволяти.

Рятувальники викачували воду в офісах і у будинках людей у місті. Трьох людей уразила блискавка.

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Через сильні дощі у Генічеському районі на Херсонщині були підтоплені житлові будинки у приватному секторі.

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Вдарила негода і по столиці. У Києві падали дерева, затопило багато підземних переходів, проїжджу частину - дорогу під Індустріальним мостом, проїзд на Дорогожичах, територію біля метро Лівобережна.

Разом з тим, 26-27 липня в більшості районів Одеської, Миколаївської, Запорізької, 26-27 липня і Кіровоградській областей буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.