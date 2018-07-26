Холодницький отримав догану, але утримався в кріслі

Копирайт изображения unian Image caption Назар Холодницький під час засідання комісії

Комісія прокурорів визнала обґрунтованими скарги щодо порушень голови САП Назара Холодницького, але відмовилась його звільняти. Пану Холодницькому винесли лише догану, повідомляє кореспондент ВВС News Україна з місця події.

Голова НАБУ Артем Ситник і генпрокурор Юрій Луценко вимагали звільнення Назара Холодницького.

"Скарги щодо вини пана Холодницького є мотивованими та підтвердженими, але звільнення з посади є неможливим", - пояснили в комісії.

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Там вказали, що не можуть ухвалювати рішення про звільнення з адміністративної посади заступника генпрокурора, яку обіймає Холодницький.

За законом про прокуратуру, Холодницький обіймає такі посади - адміністративні - заступник генпрокурора, керівник САП, процесуальну - прокурора.

Термін повноважень голови САП складає п'ять років. Назар Холодницький може обіймати свою посаду до 2020 року.

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Натомість Артем Ситник наполягав, що підтверджених комісією порушень достатньо, щоб звільнити Холодницького у якості простого процесуального прокурора. І це нібито дозволяє закон.

А звільнення Холодницького, за його логікою, потягнуло б втрату посади голови САП.

"Якщо лишити його на посаді голови САП, то подальша робота НАБУ буде практично неможлива", - аргументував пан Ситник.

Копирайт изображения ВВС Image caption Засідання комісії транслювали на екранах в сусідній кімнаті для журналістів

Він стверджує, що прокурори САП за вказівками Холодницького гальмують розслідування НАБУ.

Копирайт изображения ВВС Image caption Перший заступник Назара Холодницького "кіборг" Максим Грищук захищав свого керівника

Натомість Назар Холодницький під час засідання заперечував, що зливав інформацію, тиснув на свідків та прокурорів.

А щодо затягування справ НАБУ у САП, пан Холодницький пояснив це поганою якістю підготовлених справ.

"Прокурори САП - процесуальні керівники у справах НАБУ, а не статисти, які мають все одразу підписувати", - заявив пан Холодницький. Він заявив, що планує оскаржити рішення комісії.

Коментуючи рішення комісії, Артем Ситник заявив, що догана - це сигнал всім прокурорам, що можна порушувати закон.

Керівник центру протидії корупції Віталій Шабунін, який з колегами пікетував засідання, вважає, що догана Холодницькому суттєво зашкодить незалежності Антикорупційної прокуратури.

Напередодні засідання комісії 33 прокурори САП - майже всі - підписали звернення із засудженням тиску на комісію і дискредитацію у ЗМІ пана Холодницького. Прокурори наголосили на своїй незалежності у роботі.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура діє в межах Генпрокуратури як самостійний підрозділ. САП процесуально супроводжує та підписує підозри у справах, які розслідує НАБУ.

За посадою голова САП є заступником генерального прокурора.

Керівників САП та НАБУ обрали на відкритих конкурсах за підтримки західних партнерів України.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Кабінет Назара Холодницького, в якому його прослуховували правоохоронці

В чому звинувачують Холодницького

Скандал навколо Назара Холодницького спалахнув 30 березня 2018 року.

Тоді генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що вимагає звільнення Назара Холодницького.

Пан Луценко звинуватив його "у дисциплінарних проступках", які виявило спільне розслідування генпрокуратури та НАБУ.

У межах цього слідства в акваріумі у кабінеті пана Холодницького місяць працював пристрій для підслуховування.

Майже одночасно із заявою пана Луценка звинувачення проти головного антикорупційного прокурора озвучив голова НАБУ Артем Ситник.

Головна фабула звинувачень полягає у тому, що Назар Холодницький нібито "зливав" інформацію підозрюваним у справах НАБУ, тиснув на свідків та прокурорів і допомагав обвинуваченим.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Скаргу щодо порушень Назара Холодницького подали голова НАБУ Артем Ситник та генпрокурор Юрій Луценко

Тоді НАБУ опублікувало записи, на яких нібито пан Холодницький говорить речі, в яких його обвинувачували генпрокурор та голова НАБУ.

На записах було чути розмови, на яких людина з голосом Назара Холодницького передає інформацію підозрюваним у справі щодо зловживання в одеській мерії, в якій фігурує Геннадій Труханов.

Також йшлося про зловживання у справі щодо спроби дати хабара Уляні Супрун та про спроби допомогти депутату від БПП Георгію Логвинському, проти якого є справи НАБУ.

Копирайт изображения ВВС Image caption Активісти Центру протидіі корупціі вимагають звільнити Холодницького

Сам пан Холодницький заперечив свою провину, опубліковані записи назвав "нарізкою", а обвинувачення пана Ситника - безглуздими. Єдину провину, яку він визнав під час засідання комісії прокурорів, було використання нецензурної лексики на цих записах.

Справу щодо Холодницького передали кваліфікаційно-дисциплінарній комісії прокуратури, щоб розібратись, чи може Холодницький і далі працювати головою САП.

Натомість пан Холодницький подав позов до Верховного суду, щоб той заборонив використовувати записи з його кабінету як доказ.

Взаємні суперечки НАБУ і САП

Ще минулого року голова НАБУ Артем Ситник вказував, що, попри суперечки та розбіжності, співпраця НАБУ і САП - надважлива.

"Сподіваюсь, і Холодницький розуміє, і я розумію, що ми - складові одного цілого", - казав пан Ситник.

Проте після отримання даних прослуховування з кабінету Холодницького, Артем Ситник чітко заявив, що не бачить перспективи співпраці. А якщо Холодницького залишать на посаді, то голова НАБУ прогнозував "дуже серйозні" проблеми для правоохоронних органів.

За останні кілька місяців Артем Ситник неодноразово звинувачував Назара Холодницького у тому, що САП свідомо гальмує справу, які розслідують детективи НАБУ.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Керівники НАБУ та САП розсварились навесні 2018 року

І це нібито є помстою за прослуховування.

Натомість пан Холодницький наполягав, що жодної помсти з його боку не було, а затримки зі справами пов'язані тільки з поганою якістю оформлених детективами підозр.

Окрім того, активісти з Центру протидії корупції закидали Назару Холодницькому співпрацю з представниками влади й закриття справи щодо сина голови МВС Арсена Авакова.

Голова САП будь-які звинувачення у політичній заангажованості відкидав.

Натомість посольство США у Києві у своїх останніх заявах дало чітко зрозуміти, що воно підтримує активістів-антикорупціонерів та роботу НАБУ.

Детальніше про те, як розсварились члени колись однієї антикорупційної команди та у чому звинувачують і Ситника, і Холодницького, читайте у статті "Антикорупційні війни: зеленка, ніч у Порошенка і вплив США".