Самопідпал біля Міноборони: навіщо екс-військовий це зробив?

Копирайт изображения Unian Image caption Акцію Ульянова зняли журналісти. Він анонсував її напередодні

Колишній військовий Збройних сил Сергій Ульянов підпалив себе біля Міноборони на знак протесту проти звільнення з армії, яке, як він стверджував, відбулося незаконно.

Інцидент стався вранці 26 липня у Києві.

35-річний Ульянов дістав легкі опіки, його відвезли додому.

Зараз його стан задовільний, розповів ВВС News Україна голова "Всеукраїнського об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО" Анатолій Слівінський.

Він каже, що раніше разом з колегами намагався відмовити Ульянова від його намірів.

Як повідомив ВВС News Україна батько потерпілого Володимир Ульянов, Сергію викликали службу "психологічної швидкої допомоги", але він забрав сина додому на поруки.

Перед підпалом біля Міністерства оборони Ульянова намагалися зупинити інші військовослужбовці, але він вирвався, облив себе займистою рідиною і підпалив.

Копирайт изображения unian Image caption Пожежники встигли загасити Ульянова. У нього незначні опіки

Пожежники та військові швидко загасили вогонь за допомогою вогнегасника і надали чоловіку першу медичну допомогу.

Речник Командування Сил спецоперацій Олексій Нікіфоров написав у Facebook, що після звільнення Ульянов вирішив позиватися до відомства і програв два позови.

Зараз триває судовий процес за третім позовом, зазначив майор Нікіфоров. Він припустив, що акція була спробою вплинути на суд.

За словами Нікіфорова, вимоги Ульянова перейшли в судову площину і вже не належать до компетенції Командування Сил спецоперацій.

Про намір вчинити самопідпал Ульянов за кілька днів перед тим розповів на своїй сторінці у Facebook.

Ульянов заявив про систематичні порушення з боку командування.

Прагнув привернути увагу

Як розповів батько потерпілого, своїм кроком Сергій Ульянов прагнув привернути увагу до ситуації, в якій опинився він та інші військовослужбовці.

Володимира Ульянова разом із сином Сергієм та іншими військовослужбовцями звільнили зі Збройних сил у 2016 році за станом здоров'я. За словами Ульянова, звільнення відбулося "з численними порушеннями порядку звільнення", він каже, що йому та іншим "не виплатили кошти".

Після акції протесту військовослужбовців під відомством у 2017 році, їх поновили на військовій службі, але згодом знову звільнили.

Володимир Ульянов заявив, що він і його син і надалі добиватимуться "законного звільнення та виплати належних їм коштів".