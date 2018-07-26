Ціна на газ для населення залишиться без змін. Принаймні до вересня

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Уряд продовжив дію постанови, яка з минулого року зафіксувала ціну на газ для населення на рівні 4 942 грн за тисячу кубометрів без ПДВ.

Для кінцевого споживача із урахуванням ПДВ та інших платежів газ коштує 6 958 гривень за тисячу кубів.

В повідомленні щодо подовження дії постанови йдеться, що "ціноутворення на газ для населення є однією з ключових тем переговорів України з Міжнародним валютним фондом". Ці переговори наразі тривають.

В уряді наголошують, що "ціна на газ - надто чутлива тема, аби підходити до її вирішення виключно математичним способом".

Напередодні Рада з фінансової стабільності, до якої входять керівники головних фінансових органів України, закликала не зволікати із відновленням співпраці з МВФ, оскільки це може стати головним ризиком для стабільності української економіки.

На початку липня ключові бізнес-асоціації закликали уряд домовитися про приїзд місії фонду до сезону відпусток, а не відкладати виконання відновлення співпраці з МВФ на осінь, коли до гострих проблем додасться питання бюджету.

Тоді переговорний процес може затягтися до початку 2019 року, коли Україна увійде у виборчу кампанію, а відтак, шанси отримати кредити від міжнародних партнерів будуть ще меншими.

Без них, як вважають інвестори і оглядачі, Україні може загрожувати дефолт, тобто неспроможність розплатитися із зовнішніми боргами, або ж різка девальвація гривні.

У березні 2017 року уряд ухвалив постанову №187, яка передбачала, що з 1 квітня 2017 ціна на газ, що постачається населенню і виробникам тепла, має становити 4 942 гривні за тисячу кубів (без ПДВ).

Постанова також передбачала, що до 1 липня 2017 року обчислять, а з 1 жовтня застосують нову ціну з урахуванням так званого "імпортного паритету".

Проте влітку минулого року уряд заявив, що підстав для підвищення ціни на газ немає, а відтак, ціна не зросте, і після цього лише подовжував дію постанови. Весь цей час тривали і переговори з МВФ, останній транш від якого Київ отримав у квітні минулого року.

Бюджетні витрати на субсидії 71 млрд грн виділено на комунальні субсидії у бюджеті 2018 18 млрд грн було виділено у 2015 120 млрд грн складав у 2014 році дефіцит НАК "Нафтогаз", який дотував тарифи на газ для населення UNIAN

Аргументи МВФ залишаються незмінними за багато років "газових" дискусій з Києвом - субсидування цін на газ для населення створює прихований дефіцит бюджету. Раніше він формувався як збиток "Нафтогазу", тепер "перетік" у субсидії.

Аргументи Києва полягають у тому, що значна частина газу, яку споживає населення України, надходить з власного видобутку, а не від імпорту. А власний видобуток є дешевшим. Крім того, в уряді побоюються, що зростання тарифів призведе до зростання суми, потрібної для виплати субсидій.

Чергове рішення про ціну на газ для населення було ухвалене на засіданні уряду.

На цьому ж засіданні урядовці ухвалили нову процедуру електронних торгів ліцензіями на користування надрами, передусім газовидобутку.

За словами Володимира Гройсаман, нові правила ліцензування дозволять простимулювати видобуток корисних копалин в Україні, зокрема, і газу, а це, у свою чергу, дозволить відмовитися від дорогого імпортного газу і перейти на дешевший газ внутрішнього видобутку.

"Мета - відкрити геодані, дати можливість приходити бізнесу на основі прозорих аукціонів і добувати газ, аби ми відмовилися від імпорту. Як відмовимося - знизимо ціни і не будемо перебувати під впливом імпортних цін", - заявив прем'єр.

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