Суд арештував водія Хаммера, який збив на смерть дитину в Києві

Копирайт изображения УНІАН Image caption У четвер Шевченківський суд обрав Островському запобіжний захід

Шевченківський суд арештував на два місяці без права застави водія "Хаммера" Кирила Островського, який збив на смерть дитину в центрі Києва.

Він збив восьмирічну дівчинку, коли вона переходила дорогу пішохідним переходом на бульварі Лесі Українки 25 липня.

Від отриманих травм дівчинка померла в кареті швидкої допомоги.

Пізніше стало відомо, що загибла дівчинка - восьмирічна громадянка Росії. Під час аварії разом з нею на вулиці були мама та брат, але вони не постраждали.

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Сам порушник спочатку зник з місця пригоди. Але згодом патрульна поліція знайшла підозрюваного пізніше та затримала його.

Правоохоронці розслідують кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху, яке призвело до смерті дитини.

Такі дії караються позбавленням волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами.

За інформацією ЗМІ, Кирило Островський - колишній боксер, а нині - директор та власник київської спортивної фірми.

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