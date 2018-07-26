Затримання українського провідника в Росії: що відомо

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У столиці Росії затримали українця Сергія Бугайчука, провідника потягу "Ковель-Москва". Його звинувачують у незаконному перевезенні зброї.

Наразі мешканець Рівного перебуває в СІЗО "Лефортово".

Затримання Бугайчука в Росії підтвердили в "Укрзалізниці", повідомляє "Укрінформ".

МЗС України звернувся до ФСБ та Міністерства закордонних справ Російської Федерації з клопотанням підтвердити утримання громадянина України в "Лефортово".

Дипломати також просять надати дозвіл консулу відвідати затриманого, повідомив ВВС News Україна заступник директора консульського департаменту МЗС Василь Кирилич.

За його словами, російська сторона не поінформувала дипломатичну установу України про затримання, що є порушенням положень консульської конвенції.

Про затримання провідника розповів адвокат Марк Фейгін, повідомляє "Громадське". За його словами, українця затримали на вокзалі у Москві ще 11 липня, зброї при ньому не було.

12 липня суд обрав для українця запобіжний захід - тримання під вартою на два місяці, розповів Фейгін. За його словами, Бугайчук не визнає себе винним.

Згідно з копією постанови суду, яку Фейгін надав UA:Рівне, Бугайчука та кількох інших осіб звинувачують у незаконних поставках до РФ пістолетів для подальшого перепродажу.

Як зазначено в постанові, за версією російського слідства, мешканець Рівного Бугайчук входив до злочинної групи з трьох осіб, яка займалася перевезенням зброї через кордон.

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