Tommy Hilfiger випустив розумний одяг з чіпом

Копирайт изображения TOMMY HILFIGER Image caption До серії розумного одягу Tommy Hilfiger входять толстовки, джинси та шапки

Нова серія розумного одягу від американського бренду Tommy Hilfiger буде накопичувати бонусні бали власникам під час носіння.

Серія Tommy Jeans Xplore, яка охоплює футболки, світшоти та толстовки, має вбудований смарт-чіп.

Після під'єднання чіпу до мобільного додатку, він відстежуватиме користувачів. Коли вони носитимуть одяг, то отримуватимуть бали на різні товари чи квитки на концерти.

Це надасть компанії багато інформації про клієнтів, сказала Лірон Слонімські, виконавчий директор технологічного партнера проекту Awear Solutions.

Вона розповіла сайту про моду WWD: "До цього бренд не міг зрозуміти, як споживач дійсно використовує продукт після того, як покидає магазин".

"Сміховинний"

Асортимент серії доступний виключно в США на веб-сайті компанії та її центральному магазині у Нью-Йорку.

Ціни на лінію одягу, яка також включає джинси, куртки, шапки та сумки, починаються від 29 до 99 доларів.

Відгуки преси не були однозначно схвальними, наприклад, технологічний веб-сайт Techcrunch описав цю ідею як "сміховинну".

"Компанія насправді не здійснила жодної інновації. У найкращому випадку, це програма лояльності, яка вимагає від клієнтів надмірних витрат, щоб приєднатися", - говориться на сайті видання.

Технологічний блог мережі Engadget ставить питання про конфіденційність: "Скільки даних, наприклад, чіп та додаток надсилає до Tommy Hilfiger? І який рівень контролю над цими даними має власник одягу, особливо якщо він вирішить залишити програму?"

Tommy Hilfiger - це свіжий приклад спроби бренду модного одягу зайнятись випуском розумних товарів.

У 2017 році компанія Google співпрацювала з Levi's, щоб запустити високотехнологічну смарт-куртку, яка підключається до телефону користувача. Це дозволяє йому запускати чи зупиняти музику, отримувати маршрутні вказівки та читати текстові повідомлення.

Вартість була достатньо високою - 360 доларів, прати куртку можна тільки десять разів, щоб зберегти вбудовану технологію.

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