Єгипетський зоопарк видавав віслюка за зебру?
Зоопарк у Каїрі звинувачують у спробі видати віслюка за зебру, намалювавши на ньому смуги.
Студент Махмуд Сархан розмістив відповідне зображення у Facebook після відвідин міського Міжнародного саду в Каїрі.
Окрім невеликих розмірів та загострених вух, на морді тварини також були чорні плями.
Зображення швидко стали популярними, а експерти почали обговорювати, якого ж виду ця тварина насправді.
- Зоопарк розкритикували через орангутанга з сигаретою
- Зоопарк із клонованим мамонтом і динозавром? Чому б і ні!
Ветеринар, з яким зв'язалась місцева новинна група Extranews.tv, сказав, що у справжньої зебри морда чорна, а смуги більш прямі та паралельні.
Пан Сархан розповів Extranews, що в загоні знаходились дві тварини й обидві були розмальовані.
Відповідаючи на питання місцевої радіостанції Nogoum FM, директор зоопарку Мохамед Султан наполягав, що тварина була справжньою.
Це не перший раз, коли зоопарки звинувачують у спробі обдурити своїх відвідувачів.
Не знайшовши способу обійти ізраїльську блокаду, зоопарк у Газі у 2009 році розмалював двох віслюків, аби вони виглядали як зебри.
Інший зоопарк у Газі виставив опудала тварин у 2012 році через брак справжніх.
У 2013 році китайський зоопарк в провінції Хенань спробував видати тибетського мастифа за африканського лева. А в 2017 році зоопарк провінції Гуансі розчарував відвідувачів, виставивши надувних пінгвінів.
Через декілька тижнів інший зоопарк у Гуансі розкритикували за виставлених пластмасових метеликів.
Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.