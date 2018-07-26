Єгипетський зоопарк видавав віслюка за зебру?

Копирайт изображения MAHMOUD A SARHAN Image caption Зоопарк заперечує, що це розмальований віслюк

Зоопарк у Каїрі звинувачують у спробі видати віслюка за зебру, намалювавши на ньому смуги.

Студент Махмуд Сархан розмістив відповідне зображення у Facebook після відвідин міського Міжнародного саду в Каїрі.

Окрім невеликих розмірів та загострених вух, на морді тварини також були чорні плями.

Зображення швидко стали популярними, а експерти почали обговорювати, якого ж виду ця тварина насправді.

Ветеринар, з яким зв'язалась місцева новинна група Extranews.tv, сказав, що у справжньої зебри морда чорна, а смуги більш прямі та паралельні.

Пан Сархан розповів Extranews, що в загоні знаходились дві тварини й обидві були розмальовані.

Відповідаючи на питання місцевої радіостанції Nogoum FM, директор зоопарку Мохамед Султан наполягав, що тварина була справжньою.

Image caption Зебри мають чорні морди і менші ніж у віслюків вуха

Це не перший раз, коли зоопарки звинувачують у спробі обдурити своїх відвідувачів.

Не знайшовши способу обійти ізраїльську блокаду, зоопарк у Газі у 2009 році розмалював двох віслюків, аби вони виглядали як зебри.

Інший зоопарк у Газі виставив опудала тварин у 2012 році через брак справжніх.

У 2013 році китайський зоопарк в провінції Хенань спробував видати тибетського мастифа за африканського лева. А в 2017 році зоопарк провінції Гуансі розчарував відвідувачів, виставивши надувних пінгвінів.

Через декілька тижнів інший зоопарк у Гуансі розкритикували за виставлених пластмасових метеликів.

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