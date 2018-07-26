Зірка UFC Конор МакГрегор визнав провину та уник в'язниці

Копирайт изображения Getty Images Image caption Бійцю загрожував семирічний термін ув'язнення

Боєць UFC Конор МакГрегор визнав себе винним у хуліганстві в рамках угоди з обвинуваченням, аби уникнути тюремного ув'язнення.

Йому висували численні обвинувачення після сутички у квітні в Нью-Йорку разом з іншими бійцями.

У рамках угоди з обвинуваченням він повинен пройти курс управління гнівом. Ця ситуація не вплине на його робочу візу в США.

В своєму виступі перед будівлею суду Нью-Йорка 30-річний боєць подякував судді та прокурорам "за те, що дозволили рухатися вперед".

Йому також доведеться п'ять днів виконувати громадські роботи, в обмін на що він буде звільнений від кримінальних обвинувачень.

МакГрегору висунули 12 кримінальних обвинувачень, пов'язаних з інцидентом у Barclays Center у Брукліні, що стався 5 квітня.

Серед порушень, в яких обвинувачували бійця: погрози, напад, що призвів до травми та злочинна поведінка.

За найбільш серйозними обвинуваченнями спортсмену загрожувало до семи років ув'язнення.

У квітні МакГрегора зняли на відео, коли він кинув металевий візок у вікно автобуса, припаркованого в районі вантажного термінала магазину Barclays Center.

Згідно з угодою з Бруклінською районною прокуратурою, спортсмен сплатив компенсацію автобусній компанії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ірландського бійця Сіана Коулі також заарештували у квітні

В автобусі на момент нападу знаходилася група спортсменів та працівників UFC.

Два бійці UFC отримали травми та змушені були скасувати заплановані поєдинки.

Одного з партнерів МакГрегора по команді SBG Ireland - бійця ММА Сіана Коулі також заарештували за участь в інциденті.

У четвер він також визнав себе винним у хуліганстві.

В серпні 2017 року МакГрегор розпочав боксерську кар'єру з поєдинку проти колишнього чемпіона у напівсередній вазі Флойда Мейвезера.

Бій, який приніс йому 100 млн доларів, вважається найдорожчим поєдинком усіх часів.

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