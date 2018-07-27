Колумбійська мафія полює на собаку, який знайшов 10 тонн кокаїну

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В Колумбії наркоторговці встановили винагороду за голову поліцейського собаки, який знайшов рекордну кількість наркотиків.

Через це тварину мусили сховати у безпечне місце.

За даними розвідки, банда наркоторговців "Урабенос" встановила ціну в 70 тис. доларів за голову німецької вівчарки, яка напередодні знайшла 10 тонн кокаїну.

Це угрупування вважають найпотужнішою злочинною організацією в Колумбії.

Вівчарку на ім'я Сомбра перевели до аеропорту Боготи.

Саме це місце для собаки вважають безпечним, оскільки летовище знаходиться поза межами впливу цієї мафії.

За даними поліції, окрім тренера, тварину супроводжують додаткові офіцери, аби посилити безпеку під час переміщення.

Наркоторгівля в Колумбії

Шестирічна Сомбра працювала в портах на Атлантичному узбережжі, включаючи Турбо - місто, з якого швидкісними катерами, а іноді й підводними човнами, перевозять тонни кокаїну до Центральної Америки та США.

Саме в цьому порту собака знайшов 5,3 тонни наркотиків, а потім ще 4 тонни, які ховали в автомобільних частинах, призначених для експорту.

Значну частину наркобізнесу контролює місцеве злочинне угрупування "Урабенос", яке також відоме як "клан Усуга" чи "Гольф-клан".

Очільник банди Дайро Антоніо Усуга є однією за найрозшукуваніших людей в Колумбії.

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Це угрупування не вперше пропонує грошову винагороду за вбивство тих, хто стоїть у них на шляху.

У 2012 році правоохоронці знайшли листівки, в яких мафія пропонує 500 доларів кожному, хто вб'є працівника поліції.

Така значна сума, яку пропонують за вбивство Сомбри, свідчить про великі фінансові втрати для наркоторговців від роботи собаки.

Тварина почала працювати з поліцейською службою по боротьбі з наркотиками ще цуценям. На її рахунку 245 арештів підозрюваних через знайдені наркотики.

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