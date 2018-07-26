83 людини загинуло: хто винен в такій кількості жертв пожежі в Греції?

Копирайт изображения AFP/Getty Images

У грецькому уряді заявили, що причиною такої великої кількості жертв під час лісових пожеж в Греції є самовільні забудови.

За словами міністра оборони країни Паноса Камменоса, зведення житлових конструкцій у лісистій місцевості на узбережжі без дозволу є злочином.

В інтерв'ю BBC він повідомив, що саме через такі споруди виявилися заблокованими шляхи для проїзду пожежних та для рятування місцевих жителів із зони лиха.

Греція в жалобі за загиблими під час пожеж, що стало найбільшою природною катастрофою в історії країни.

За офіційними даними, щонайменше 83 людини загинули у вогні. Однак пошукові групи вважають, що кількість загиблих збільшиться.

Десятки людей зникли безвісти.

Пан Камменос приїхав до одного з районів біля Афін, де була пожежа. Там його зустріли обурені місцеві жителі.

Вони звинуватили владу, що лишила людей без допомоги.

"Ви без всіляких пояснень лишили людей горіти. Ви нас залишили на милість Божу", - сказала міністру одна місцева жителька.

Копирайт изображения AFP/Getty Images

Один з постраждалих повідомив ВВС, що сам приїхав до пожежної частини, аби просити про допомогу. І там вияснив, що пожежники навіть не знали про пожежу.

Інший чоловік поскаржився, що жителям радили заховатися від пожежі в море, хоча люди похилого віку не могли самі дібратися берега.

Міністр оборони Греції не вважає, що влада доклала не достатньо зусиль для рятування людей.

"Це злочин минулого. На узбережжі Афін багато незаконних будівель, більшість з них побудовані без дозволу. Вони захопили все узбережжя без дотримання правил", - сказав він.

Копирайт изображения AFP/Getty Images

Напередодні в країні оголосили триденну жалобу.

Пожежі. які охопили південний схід Греції, виявилися для країни наймасштабнішими в історії.

Найбільше людей загинуло в популярній для туристів Маті в 40 км від Афін. Кілька десятків людей не змогли виїхати та загинули, задихнувшись димом прямо в своїх будинках та автомобілях.

Сотні пожежників борються з вогнем, рятувальники на човнах та вертольотах евакуюють людей.

За інформацією Червоного Хреста, у дворі одної з вілл біля Маті, знайшли тіла 26 дорослих та дітей.

Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.