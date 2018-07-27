КНДР передала США рештки солдатів, загиблих у Корейській війні

Копирайт изображения Getty Images Image caption Припускають, що на території КНДР можуть залишатися рештки 5,3 тис. американських солдатів

Північна Корея передала Сполученим Штатами рештки кількох американських бійців, що загинули під час Корейської війни у 1950-х роках. Про це під час особистої зустрічі у червні домовилися лідер КНДР Кім Чен Ин та президент США Дональд Трамп.

Повідомляється про рештки 55 солдатів, однак щодо них ще мають провести експертизу, щоб встановити, що це справді американські бійці.

Літаком їх доставили до американської військової бази у Південній Кореї, де рейс зустрічав почесний караул.

Родичі загиблих та зниклих безвісти у Корейській війні більше 60 років чекають на повернення їх решток на батьківщину.

Американці у Кореї

Більше 326 тис. американських бійців воювали на боці Південної Кореї проти комуністичної Півночі, яку підтримували СРСР та Китай, у 1950-1953 роках.

Тисячі з них загинули й тіла понад 5,3 тис., як вважається, залишилися на території КНДР.

Серед них:

в'язні таборів полонених, багато з яких загинули через суворі умови взимку 1950-го року;

учасники найбільших боїв, зокрема в районах річки Чхончхонган та провінції Унсан;

поховані на тимчасових кладовищах ООН - у 1954 р. КНДР та Китай передали 3 тис. решток з цих кладовищ, але інші поховані там залишилися на території Північної Кореї;

загиблі у демілітаризованій зоні, яка розділяє Північну та Південну Кореї - там, як припускають, можуть залишатися рештки близько тисячі американських солдатів.

Між 1990 та 2005 роком КНДР вже предала Сполученим Штатам 229 решток американських військових, але пізніше цей процес припинився через погіршення відносин між країнами у зв'язку з північнокорейською ядерною програмою.

Очікується, що рештки бійців, які передали зараз, прибудуть до США 1 серпня після їхнього попереднього аналізу.

У Білому домі обіцяють передати їх сім'ям з усіма почестями.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Угоду між Трампом та Кім Чен Ином критикують за брак конкретики щодо пунктів її виконання

"Після стількох років це буде визначний момент для стількох сімей. Дякую, Кім Чен Ин", - написав Дональд Трамп у Twitter.

Передача решток - один з пунктів його домовленостей з Кім Чен Ином, які також включали згортання ядерної програми Північної Кореї.