Київ попереджають про грози: підтопить знову?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Потужні зливи накрили Київ у середу, а у п'ятницю в столиці знову прогнозують дощі з грозами

Київська міська адміністрація у п'ятницю попереджає про грози і ймовірні підтоплення.

"27 липня удень у столиці очікується гроза, можливі підтоплення. Про це попередили в Українському гідрометцентрі", - йдеться у повідомленні КМДА.

А столичне Управління з питань надзвичайних ситуацій закликає остерігатися сильного вітру: щільно закривати вікна, триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними авто.

"У разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті", - додають надзвичайники.

Копирайт изображения УНІАН

А начальник управління з надзвичайних ситуацій КМДА Роман Ткачук розповів, що можливими укриттями можуть бути підземні переходи, хоча частину з них раніше затоплювало через зливи.

"Згідно з нормами цивільного захисту і державними будівельними нормами, неодноразово піднімалося питання про наявність МАФів і торгових палаток у підземних переходах. Як керівник я категорично проти таких торгових споруджень у підземних переходах", - розповів Роман Ткачук напередодні.

"Звичайно, коли розпочався дощ, сміття забило зливові каналізації і сталися підтоплення", - додав він.

Негода по всій Україні

У ДСНС попереджають, що 27 липня грози очікуються по всій Україні.

Особливо це стосується західних регіонів.

"За даними Укргідрометцентру, протягом 27 липня в Карпатах та на Прикарпатті - сильні дощі, місцями дуже сильні дощі, подекуди град та шквали 15-20 м/с", - відзначають у ДСНС.

25 липня Київ накрили потужні зливи. За кілька годин в місті випала тримісячна норма опадів.

Дощі паралізували столицю, затопили підземні переходи та автошляхи відразу в кількох районах.

А неподалік від станції метро "Почайна", на перетині вулиць Теліги і Кирилівської, частково обвалився міст, який саме ремонтували.

Наслідки негоди долають досі.