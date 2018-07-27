Православні МП з'їхалися до Києва на хід до річниці Хрещення Русі

У п'ятницю віряни Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) з'їхалися до Києва на хресний хід до 1030-річчя Хрещення Русі. Через це перекрили рух по частині вулиць у центрі столиці.

Хресний хід УПЦ МП проходить на тлі переговорів щодо створення в Україні власної незалежної від Москви і визнаної православним світом церкви.

Сам захід почнеться о 13:00 - хода пройде від Володимирської гірки (пам'ятника Володимиру Хрестителю) до Києво-Печерської лаври.

Перекритий центр

У КМДА повідомляють, що у п'ятницю з 11:00 до 16:30 буде перекритий рух по таких вулицях:

вул. Трьохсвятительська (від пл. Михайлівської до пл. Європейської)

вул. Хрещатик (від вул. Михайлівської до пл. Європейської)

Володимирський узвоз (від пл. Поштової до пл. Європейської)

Паркова дорога (від алеї Героїв Крут до вул. Михайла Грушевського)

вул. Михайла Грушевського (від вул. Шовковичної до пл. Європейської).

Також змінилися маршрути кількох міських автобусів та тролейбусів, попереджають у "Київпастрансі".

Приїзд вірян

Копирайт изображения news.church.ua Image caption В УПЦ МП заявили про блокування приїзду їхніх вірян до Києва

В УПЦ МП стверджують, що у цьогорічному хресному ході візьмуть участь "понад 100 тисяч віруючих".

Вони почали прибувати до столиці від самого ранку.

Водночас в УПЦ МП заявили про блокування проїзду для їхніх вірян у Запорізькій області.

Спочатку "невідомі" перекрили шлях для проїзду дев'ятьом автобусам з паломниками. На місці події була і поліція.

"Молодики, від яких явно відчувається запах спиртного, ображали та провокували віруючих та священнослужителів", - йдеться у повідомленні Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП.

"Паломники у відповідь продовжували звершувати молитву. "З нами Бог! Є і буде!" - було чути на відео-стрімі з місця події", - додають в УПЦ МП.

Згодом автобуси розблокували і вони поїхали далі.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Хода до річниці Хрещення Русі - щорічний захід, який проводять різні конфесії в Україні. На фото - хресна хода УПЦ МП 2016 року

Пізніше ще п'ять автобусів зупинили в Запоріжжі - цього разу, за даними УПЦ МП, зупинку вимагали працівники СБУ.

"Вони заявили, що нібито надійшло повідомлення про мінування наших автобусів", - пише Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП.

Копирайт изображения УІНАН Image caption Щороку перекривають центр для ходи УПЦ МП та УПЦ КП (фото 2016 року)

Близько третьої ночі ці автобуси також продовжили свій рух.

Посилений режим роботи поліції

Копирайт изображения Нацполіція

Київська поліція перейшла на посилений режим роботи. Там додали, що готові стежити за безпекою вірян та координують службу з ДСНС, СБУ та Нацгвардією.

"Ми не маємо забувати, що на Сході нашої держави тривають військові дії з терористичними угрупованнями РФ. І їхнє завдання - дестабілізувати обстановку на території України будь-яким чином. Тому маємо повністю контролювати оперативну обстановку, негайно реагувати на будь-які спроби та забезпечити безпеку наших людей", - наголосив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

У суботу, 28 липня, хід до річниці Хрещення Русі планує провести Українська православна церква Київського патріархату.

Через нього також перекриють частину столичних вулиць.

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