У Миколаєві змія залізла у квартиру: хто її привабив?

Копирайт изображения ГУ ДСНС України у Миколаївській області

Змія залізла на балкон квартири на першому поверсі будинку в Миколаєві, аби з'їсти папугу в клітці. Про це повідомило Головне управління ДСНС України в Миколаївській області.

Рятувальники, яких викликала господарка помешкання, спіймали змію та передали до міського зоопарку.

Втім, папугу їм врятувати вже не вдалося.

У Миколаївському зоопарку розповіли ВВС News Україна, що знайдена змія - сарматський полоз, який є типовим представником степової фауни регіону. Цей вид не є отруйним, а здобуває їжу, задушивши жертву.

На травень-вересень саме припада період найбільшої активності змій, зазначають в ДСНС.

Рятувальники зазначили, що змії дедалі менше бояться людей і частіше залазять до помешкань.

Якщо ви побачили змію, то не варто підходити до неї та провокувати її, радять вони.

Натомість рекомендують повільно відступити від тварини та викликати рятувальників.

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