Розслідування справи Онищенка завершили: що далі

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Національне антикорупційне бюро (НАБУ) завершило досудове розслідування щодо Олександра Онищенка, підозрюваного в розкраданні державних коштів.

Зважаючи, що пан Онищенко в 2016 році покинув територію України, про завершення розслідування НАБУ повідомило його адвокатів, йдеться в заяві бюро.

Їм передали матеріали слідства. Після того, як захист ознайомиться з документами, правоохоронці складуть обвинувальний акт для скерування до суду.

В чому звинувачують Онищенка?

За версією слідства, підконтрольні Онищенку підприємства, які видобували газ за договорами спільної діяльності з державною компанією "Укргазвидобування", через біржі продавали його за ціною, значно нижчою від собівартості, фірмам-посередникам.

А ті - вже за значно вищою ціною - збували його на ринку. Різницю, твердять слідчі, переводили в готівку та виводили за кордон.

В результаті "злочинна організація", яку начебто заснував і очолив Онищенко, в період з січня 2013 року по червень 2016 року протиправно заволоділа понад 1,6 млрд гривень від реалізації природного газу.

Через такі дії, стверджують в НАБУ, "Укргазвидобування" зазнала збитків на суму більш ніж 740 млн гривень.

"Загалом слідство встановило причетність до участі у "газовій схемі" 29 осіб. З-поміж них — двоє близьких людей, які виконували роль співорганізаторів, решта — працівники ПАТ "Укргазвидобування", юрист, фінансисти, керівники компаній тощо", - йдеться в повідомленні.

В НАБУ додають, що під час досудового розслідування восьмеро підозрюваних визнали свою провину й уклали угоди про визнання винуватості. Розслідування ролі ще 12 осіб також завершили: обвинувальні акти стосовно них відправили до суду.

Ще сім підозрюваних, у тому числі Онищенко, перебувають у розшуку.

Що буде зі справою?

У квітні 2018 року керівник НАБУ Артем Ситник заявив, що справу самого Олександра Онищенка та ще шістьох його спільників суд буде розглядати заочно.

"Якщо взяти "газову справу", то тільки зараз ми маємо намір передавати до суду обвинувальний акт стосовно самого Онищенка. Вже є дозвіл на його заочне засудження і підписана генеральним прокурором остаточна підозра", - заявив пан Ситник.

За його словами, справа Онищенка та інших підозрюваних буде складати більше тисячі томів.

"Це колосальна робота", - додав директор НАБУ.

Скандальний підозрюваний

Копирайт изображения UNIAN Image caption Верховна Рада дала згоду на арешт Олександра Онищенка 5 липня 2016 року

Олександр Онищенко з 1993 року займався бізнесом в газовій сфері. Станом на 2015 рік, видання Forbes розмістило його на 97-й сходинці в рейтингу найбагатших українців. Його статки оцінювали у 27 млн доларів.

До політики Онищенко прийшов у 2012 році. Він пройшов до Верховної Ради від одного з округів на Київщині і вступив до фракції Партії регіонів.

На позачергових виборах у 2014 році політик пройшов до Ради вже як самовисуванець.

У 2016 році через звернення Генпрокуратури Верховна Рада позбавила Онищенка недоторканності, але на той момент депутат вже покинув країну.

Всі обвинувачення на свою адресу Онищенко відкидає.

На його думку, це політичне переслідування з боку влади.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Олександр Онищенко заявляв, що записував розмови з президентом на пристрій, вмонтований у його наручний годинник

Онищенко неодноразово заявляв, що має компромат на президента Петра Порошенка та інших українських політиків.

Він також запевняв, що передав зібрані дані спецслужбам США.

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