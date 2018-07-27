Ентоні Гопкінс: "Я мав би померти десь в Уельсі від п'янства"

Копирайт изображения GREG DOHERTY / GETTY IMAGES Image caption Ентоні Гопкінс поділився порадами зі студентами

Відомий актор Ентоні Гопкінс розказав про свою боротьбу з алкоголізмом. Він вважає, що "мав би померти п'яним десь в Уельсі".

Оскароносний актор зізнався - на початку кар'єри з ним було "дуже важко працювати" через його "постійне похмілля".

Змінити життя йому допомогла розмова із жінкою з товариства анонімних алкоголіків у 1975 році.

Сер Ентоні Гопкінс народився у 1937 в місті Порт-Толбот, проте зараз живе у Лос-Анджелесі.

Про свої проблеми з алкоголем та його вплив на початок кар'єри зірка "Мовчання ягнят" поговорив зі студентами Каліфорнійського університету.

"Це те, що ти зазвичай робиш у театрі. Ти п'єш. Та зі мною працювати важко було ще й через моє постійне похмілля", - сказав Гопкінс.

Актор додав, що був "розбитим, огидним, та не викликав довіри" через пияцтво.

Гопкінс розповів - почав змінюватися після того, як жінка з анонімних алкоголіків запитала його про те, чи не краще йому повірити у Бога замість вживання алкоголю. З того часу він більше ніколи не хотів пити.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сер Ентоні Гопкінс розповів, що алкоголь сильно впливав на нього у молоді роки. На фото він разом із Діаною Рігг у 1972 році

Сер Ентоні Гопкінс розповів - став актором, бо "більше нічого не вмів робити вправно", та був не надто успішним у школі.

"Озираючись на прожите життя, я все ще не можу повірити, що воно склалося саме так. Я мав би померти п'яним в Уельсі, чи щось подібне", - сказав актор.

Зараз він живе у Малібу із дружиною-акторкою Стеллою Аррояве, та радить студентам "говорити "так" всьому, та не боятися ризикувати".

Ентоні Гопкінса вважають одним із найвизначніших акторів сучасності. Найкраще його знають за роллю серійного кілера-канібала Ганнібала Лектора зі стрічки "Мовчання ягнят" 1991 року та його сиквелом "Ганнібал".

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