"З доходами все дуже погано": росіяни починають заощаджувати на харчах

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Росіяни знову почали економити на харчах, вважають економісти. Це помітно і у звітності торговельних мереж, в яких надто повільно зростають або ж навіть скорочуються продажі.

Як пишуть кореспонденти Російської служби Бі-бі-сі Ольга Шаміна і Анастасія Напалкова, на це вже відреагували інвестори, які продають акції російських ритейлерів на тлі не найкращих показників.

Впродовж останнього тижня про свої фінансові результати відзвітували одразу кілька великих російських торговельних мереж - X5 Retail Group, до якої входять "Пятерочка" та "Перекресток", а також "Магнит", "Лента" і "О'Кей".

Фінансові звіти не дуже сподобалися аналітикам та інвесторам. У "Магнита", наприклад, впав трафік у магазинах і середній чек. У X5 Retail продажі лише трохи зросли, а в "О'Кей" зменшилася навіть виручка.

"Те, що ми бачимо за показниками роздрібних мереж, - це ідеальна ілюстрація того, що з доходами населення все дуже погано", - пояснює економіст "Локо-інвест" Кирило Тремасов.

Доходи населення знову не зростають

Торговельні мережі відзвітували про свої слабкі результати на тлі уповільнення росту доходів населення.

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У Росії реальні доходи населення скорочувалися від 2014 до 2017 року, і почали зростати лише навесні цього року. У березні більшість працівників бюджетних організацій отримали додаткові виплати напередодні президентських виборів, що пришвидшило зростання доходів і зарплат.

Проте вже травнева статистика каже, що зростання знову уповільнилося: у травні вони зросли на 0,3% (до травня 2017), й скоротилися на 9,3% відносно квітня цього року. Виплати бюджетникам у березні і квітні переважно були одноразовими.

Реальні доходи і зарплати враховують не лише виплати, але й інфляцію. Якщо інфляція зростає, то реальні доходи уповільнюються.

Зараз інфляція в Росії є невисокою. За оцінками "Райффайзенбанку", у перші три тижні липня вона склала 2,3%. Проте, на думку економістів, до кінця року вона може зрости до 3,7%.

Однією з причин пришвидшення інфляції в Росії може стати і підвищення ПДВ з 18% до 20% з наступного року. Проте ціни, на думку експертів, можуть зрости вже цього року.

Люди пішли за покупками в інтернет?

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Водночас головний економіст "Альфа-банку" Наталія Орлова висуває іншу версію, що пояснює слабкі результати роботи торговельних мереж.

За її словами, попит, насправді, не слабшає, споживання зростає, а проблема полягає у форматі продажів. Торговельні мережі втрачають частку ринку, тому що не відповідають "настроям споживачів", - пояснює банкір.

"Чітко сказати, у який формат перейшли споживачі, дуже складно", - додає вона. Якась частина перейшла на онлайн покупки, інші почали ходити у дрібніші магазини поблизу дома, а хтось перейшов на підсобне господарство, припускає вона.

Ще восени минулого року банк Renaissance Capital оприлюднив звіт про формування у Росії нової моделі споживання. Згідно зі звітом, росіяни дедалі більше скуповуються онлайн, чого не відбиває офіційна статистика.