Хід до річниці хрещення Русі у фото

Хресний хід вірян УПЦ Московського патріархату, присвячений 1030-річчю хрещення Русі, пройшов спокійно, без порушень, повідомила поліція.

"Ситуація контрольована. Достатня кількість поліцейських забезпечує публічну безпеку. Порушень громадського порядку не було", - заявив керівник патрульної поліції Олександр Фацевич.

Кількість учасників ходи попередньо оцінюють у близько 20 тисяч.

Image caption Хода УПЦ МП розпочалася біля пам'ятника Володимиру-хрестителю

Хода розпочалася на Володимирській гірці біля памятника Володимиру-хрестителю, де відбувся молебень, який очолив глава УПЦ МП Онуфрій.

У ньому взяли участь депутати від фракції "Опоблок", а також позафракційний депутат і екс-спікер Володимир Литвин.

Копирайт изображения UNIAN Image caption У ході УПЦ МП взяли участь і низка українських політиків

Як ідеться у повдіомленні Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП, біля поклінного хреста на вулиці Грушевського відбувся молебень "за упокій душ тих, хто загинув у трагічних подіях лютого 2014 року".

Потім віряни пройшли центром Києва до Печерської Лаври, де відбудеться всенічне бдіння.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Віряни УПЦ МП йшли не лише із українськими прапорами

Через ходу в центрі Києва до 16-30 перекрили такі вулиці:

вул. Трьохсвятительська (від пл. Михайлівської до пл. Європейської).

вул. Хрещатик (від вул. Михайлівської до пл. Європейської).

Володимирський узвоз (від пл. Поштової до пл. Європейської).

Паркова дорога (від алеї Героїв Крут до вул. Михайла Грушевського).

вул. Михайла Грушевського (від вул. Шовковичної до пл. Європейської).

У суботу ходу, присвячену річниці Хрещення, проведе Українська православна церква Київсього патріархату (УПЦ КП).

Ця хода рухатиметься від Володимирського собору через Володимирську вулицю до Володимирської горки.

Копирайт изображения UNIAN

Урочисті ходи двох православних церков відбуваються на тлі переговорів щодо створення в Україні власної незалежної від Москви і визнаної православним світом церкви.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Через Хресну ходу центр Києва перекритий

Хочете отримувати найважливіші статті в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.