Трамп "знав про зустріч" своїх радників з росіянами, каже його екс-адвокат

Копирайт изображения Reuters Image caption Майкл Коен заявив, що він був у кімнаті, коли Трампу сказали про зустріч з росіянами

Колишній адвокат Дональда Трампа розповів, що його екс-клієнт заздалегідь знав про зустріч між своїми радниками та російською делегацією, яка запропонувала допомогти його президентській кампанії. Про це пишуть в американських медіа.

Майкл Коен стверджує - був особисто присутнім на зустрічі Дональда Трампа із старшим сином, під час якої той розповів батькові про зустріч.

Як повідомляють, тепер Коен хоче свідчити про це під час розслідування спецслужб про можливе російське втручання у вибори.

Сам Трамп протягом року заперечував, що знав про зустріч.

Вона відбулася у Трамп Тауер. На переговорах були присутні син Дональда Трампа, його зять Джаред Кушнер, тодішній голова передвиборчого штабу Пол Манафорт, та впливова російська юристка Наталя Весельницька.

Зустріч організували після того, як російський посередник звернувся до Трампа-молодшого та пообіцяв надати матеріали, які б допомогли скомпрометувати Гілларі Клінтон - кандидата від Демократичної партії на президентських виборах 2016 року.

Як пишуть CNN та NBC, Коен не має аудіо записів, аби підтвердити власні твердження, проте готовий відстоювати їх під час розслідування російського втручання у вибори.

Із друзів у вороги

Майкл Коен перетворюється на небезпечного супротивника для президента США, розповідає Джон Сопел, північноамериканських редактор BBC News.

Дональд Трамп-молодший та президентський зять Джаред Кушнер обидва свідчили - перший перед Конгресом, другий - перед спеціальною комісією - про те, що президент нічого не знав про зустріч аж до моменту, коли почали з'являтися її подробиці.

Але досі залишається незрозумілим - чи може Коен чимось підтвердити власні закиди. Через це новий адвокат Трампа Руді Джуліані назвав Коена "патологічним брехуном".

Майкл Коен до останнього казав - готовий піти під кулі заради Трампа. Та тепер, судячи з усього, - сам наставляє рушницю на Трампа.

У відповідь на закиди новий адвокат Трампа Руді Джуліані у коментарі для NBC назвав Коена "таким, що не користується довірою".

"Це неправда", - заявив Джуліані.

"Чому ви очікуєте, що хтось на кшталт Коена скаже правду? Адвокат, який записує на плівку розмови власного клієнта - це неблагонадійний адвокат".

Його коментар стосується повідомлень про те, що Коен таємно записував розмови президента про виплати колишній моделі "Плейбоя".

Повідомляють, що записи знайшли під час обшуку, який ФБР провела у домівці Коена у Нью-Йорку.

Трамп наполягає, що він не зробив нічого поганого і каже, що такий запис був би "абсолютно нечуваним і, можливо, незаконним".