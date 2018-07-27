Акції Twitter впали на 18% через чистку ботів
Акції Twitter знизилися в ціні на 18%, а кількість щомісячних користувачів соціальної мережі зменшилася на 1 млн за останній квартал.
Падіння на ринку відбулося навіть попри рекордні квартальні прибутки компанії.
Число користувачів Twitter на щомісячній основі зменшилося на 1 млн за попередній квартал і становить 335 млн.
За словами керівника компанії Джека Дорсі, соцмережа останнім часом активно видаляла фейкові акаунти, через які могли здійснювати маніпуляції.
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На його думку, це і спричинило падіння кількості користувачів, яке продовжиться і надалі.
В той самий час прибутки Twitter від реклами зростали у минулому кварталі, досягши 100 млн доларів.
Twitter заявив, що отримав значну вигоду від реклами, пов'язаної з Чемпіонатом світу з футболу в Росії.
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