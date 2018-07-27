Акції Twitter впали на 18% через чистку ботів

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Акції Twitter знизилися в ціні на 18%, а кількість щомісячних користувачів соціальної мережі зменшилася на 1 млн за останній квартал.

Падіння на ринку відбулося навіть попри рекордні квартальні прибутки компанії.

Число користувачів Twitter на щомісячній основі зменшилося на 1 млн за попередній квартал і становить 335 млн.

За словами керівника компанії Джека Дорсі, соцмережа останнім часом активно видаляла фейкові акаунти, через які могли здійснювати маніпуляції.

На його думку, це і спричинило падіння кількості користувачів, яке продовжиться і надалі.

В той самий час прибутки Twitter від реклами зростали у минулому кварталі, досягши 100 млн доларів.

Twitter заявив, що отримав значну вигоду від реклами, пов'язаної з Чемпіонатом світу з футболу в Росії.

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