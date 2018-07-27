Варфоломій передав Порошенку послання. В ньому є про автокефалію
Вселенський патріарх Варфоломій І передав Петру Порошенку послання. В ньому мова йде про єдність українського православ'я та майбутню автокефалію.
Це відбулося на зустрічі делегації Вселенського патріархату з керівництвом України 27 липня. Відео події адміністрація українського президента виклала у Facebook.
Представники Константинополя прибули до Києва для участі у святкових заходах з нагоди 1030-річчя хрещення Русі.
Петро Порошенко подякував Вселенському патріархату за позицію в українському питанні та заявив, що чекає томосу.
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Представник делегації Константинополя передав президенту послання від імені Варфоломія.
В ньому Вселенський патріарх говорить: "Велика свята мати-церква Христова, маючи велику опіку і піклування про свою улюблену дочку митрополію Київську, завжди діяла для її духовної користі і розвитку, захисту ідентичності українського народу".
"І в ці свої відповідальні часи вона взяла на себе ініціативу відновити єдність православних вірян України з кінцевою ціллю - дарувати українській церкві автокефалію", - йдеться в посланні.
Петро Порошенко на зустрічі подякував "за твердість, яку демонструє його Всесвятість щодо України".
"Ми, ваше Високе преосвященство, чекаємо томосу, чекаємо рішення нашої матері-церкви, чекаємо рішення синоду", - сказав президент.
В Україні 27 та 28 липня проходять масові заходи з нагоди річниці хрещення Київської Русі.
У п'ятницю віряни Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) приїхали до Києва на хресний хід.
А в суботу пройдуть заходи за участі керівництва країни.
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