Вересень без соцмереж: користувачів заохочують сісти на цифрову дієту

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Прихильників соцмереж заохочують "повернути контроль над своїм життям" і на цілий місяць припинити гортати стрічку новин у соцмережах.

Королівська спілка громадського здоров'я (RSPH) ініціювала "Вересень без соцмереж" для користувачів Facebook, Instagram, Twitter та Snapchat.

Британські фахівці переконані, що відмова від соцмереж може позитивно вплинути на сон, стосунки та загальний стан здоров'я, зокрема на психіку.

Кампанія закликає тих, хто не може відірватися від мобільних телефонів, на деякий час відмовитися від них, або принаймні менше сидіти у соцмережах.

Половина користувачів віком 18-34 роки вважають, що повна відмова на місяць добре вплине на їхній сон і стосунки в реальному світі, з'ясувало дослідження, проведене RSPH.

Майже половина опитаних (47%) вважає, що це матиме позитивний вплив на їхнє психічне здоров'я.

Онлайн без перерви

Маріанна Бландеймер, Емма Джексон і Ріанна Перрі не уявляють свого життя без Snapchat та Instagram.

"Це триває без перерви. Я одразу заходжу онлайн, щойно прокидаюся. Таке відчуття, що треба весь час стежити за тим, що обговорюють інші, - розповідає 15-річна Ріанна. - Інколи мені здається, нібито я - рабиня свого телефону. Просто не можу відірватися від перегляду стрічки".

Цього вересня мешканка передмістя Манчестера хоче спробувати відмовитися від соцмереж по вечорах.

Копирайт изображения RSPH Image caption Зліва направо: Еммі Джексон, Ріанна Перрі та Маріанн Бландеймер хочуть спробувати менше сидіти в соцмережах у вересні.

Її подруга Емма зізнається, що також завжди носить із собою телефон. "Гадаю, я справді надто багато ним користуюся, але це звичка. Це точно відволікає від усього іншого", - розповіла ВВС 14-річна дівчина.

Емма не впевнена, що зможе відмовитися від соцмереж повністю, але має намір спробувати їх уникати, коли приходить додому зі школи.

Маріанн вдалося відмовитися від соцмереж під час здачі екзаменів.

"Спочатку це було дивно, але оскільки я була дуже зайнята, це було нестрашно, - розповіла 16-річна британка. - Онлайн ідеш, коли тобі нудно".

У вересні Маріанн йде до шостого класу. У Британії учням шостого класу дозволено носити із собою телефон, але дівчина вирішила ним не користуватися.

"Втратив контроль"

42-річний комедійний актор Рассел Кейн зізнався, що через інтернет-залежність йому довелося звернутися до психолога.

У своєму подкасті на сайті Joe.co.uk він розповів, що провів шість зустрічей із психотерапевтом щодо інтернет-залежності, оскільки це почало впливати на його життя.

Копирайт изображения PA Image caption Рассел Кейн - британський комік

"Скажімо, я повертався з виступу в неділю вранці, коли в гості приїздила вся моя родина, і я казав, що піду перевдягнутися", - розповів комік.

"Але я йшов зовсім не перевдягатися. Я просто хотів оновити свої соцмережі та провести кілька хвилин у телефоні, - зізнався Кейн. - Я втратив контроль над тим, як я користувався цим пристроєм".

Ширлі Крамер з Королівської спілки громадського здоров'я каже, що у соцмереж є "величезний потенціал позитивно впливати на психологічний та загальний стан здоров'я", оскільки вони допомагають підтримувати зв'язок з іншими людьми.

Проте багатьом молодим людям їхній вплив може нашкодити.

У своєму звіті спілка застерігає, що соціальні мережі можуть спричинити проблеми із психікою. Найгіршими винуватцями фахівці назвали Snapchat та Instagram.

Не готові відмовитися повністю?

Повна відмова від соціальних мереж для багатьох може здатися непосильною. Але кампанія має кілька порад, щоб зменшити шкідливу звичку.

Робіть перерву від соцмереж під час будь-яких заходів або зустрічей.

Не користуйтеся соцмережами після 18:00.

Не перевіряйте власні акаунти у соцмережах під час навчання або роботи.

Уникайте соцмереж у спальні.

Серед інших ініціатив Королівської спілки громадського здоров'я - "Сухий січень" та "Стоп-жовтень", покликані зменшити вживання алкоголю та куріння.

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