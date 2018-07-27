На Буковині мікроавтобус зіткнувся з потягом: 2 загиблих

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У Чернівецькій області сталося серйозне ДТП - мікроавтобус зіткнувся з потягом. Двоє людей загинули, ще семеро травмовані.

За інформацією управління поліції області, троє з госпіталізованих - в реанімації.

На місці події правоохоронці встановлюють обставини аварії.

За інформацією поліції, увечері в п'ятницю надійшло повідомлення про зіткнення у селі Мамаївці Кіцманського району мікроавтобуса "Мерседес Спринтер" та вантажного потяга сполученням "Неполоківці-Чернівці".

"Виїхавши на місце події, правоохоронці встановили, що 62-річний водій не переконався у безпечності проїзду через залізничну колію та допустив зіткнення. За попередньою інформацією, на момент ДТП на переїзді працювала світлова та звукова сигналізація", - йдеться в повідомленні.

У салоні маршрутки перебувало 15 пасажирів - працівників одного з приватних підприємств. За даними поліції, у перевізника є ліценція на внутрішні перевезення пасажирів.

Копирайт изображения Національна поліція

"Від отриманих травм на місці пригоди загинули 31-річний житель Заставнівського району та 69-річна чернівчанка", - йдеться в повідомленні.

Водія мікроавтобуса затримали. Після огляду лікарів його направили на перевірку наявності алкоголю в крові.

За фактом аварії відкрили кримінальне провадження, на місці ДТП проводяться першочергові слідчі дії.

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