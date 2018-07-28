Порошенко пообіцяв не втручатися у справи церкви, але й "обрубати щупальця" агресора

Копирайт изображения Адміністрація президента Image caption Напередодні делегація Вселенського патріархату передала президенту Петру Порошенку послання з нагоди річниці хрещення Русі, у якому йдеться про єдність українського православ'я та майбутню автокефалію

Президент Петро Порошенко заявив, що українська влада не втручатиметься у внутрішні справи православної церкви, але й не дозволить цього робити іншим державам. Про це він заявив під час виступу до 1030-ї річниці Хрещення Русі.

"Влада не втручатиметься у суто внутрішні церковні справи. Проте й іншим державам не дозволить цього робити. Для того і вважаю конче необхідним обрубати всі щупальця, якими всередині нашого державного організму орудує країна-агресор", - наголосив Петро Порошенко.

"Ця ситуація - загроза національній безпеці України, що просто зобов'язує нас діяти. Автокефалія - це питання нашої незалежності. Це - питання нашої національної безпеки. Це -питання світової геополітики", - додав Петро Порошенко.

У січні 2018 року український парламент визнав Росію "державою-агресором".

Хресні ходи

У неділю в Києві проходить хресний хід, організований Українською православною церквою Київського патріархату.

Процесія рухатиметься від Володимирського собору через Володимирську вулицю до Володимирської гірки.

А напередодні в українській столиці відбувся аналогічний хід Української православної церкви Московського патріархату.

Копирайт изображения УНІАН Image caption У ході УПЦ МП взяли участь її предстоятель і низка українських політиків

На ньому зібралося близько 20 тисяч вірян з різних регіонів України, а також рядо політиків, зокрема від "Опозиційного блоку".

Порядок підтримували більше 5 тис. правоохоронців. За даними поліції, серйозних порушень не сталося.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Минулося без серйозних порушень

"Був незначний інцидент, коли трьох осіб затримали. Поліція зреагувала відповідним чином", - відзначив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

Всі ці заходи відбуваються на тлі переговорів щодо створення в Україні власної незалежної від Москви і визнаної православним світом церкви.