Вселенський патріархат почав процедуру щодо української автокефалії ще 19 квітня - митрополит Еммануїл
Представник вселенського патріарха Варфоломія митрополит Гальський Еммануїл повідомив, що Вселенський патріархат почав процедуру надання українській церкві автокефалію ще 19 квітня. Про це він заявив у суботу під час виступу у Києві до річниці Хрещення Русі у присутності президента Петра Порошенка та представників українських церков.
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"Вселенський патріарх не може залишатися сліпим і глухим до звернень, що повторюються понад чверть століття. Чада української церкви та її провідники мають право на своє місце серед церков", - розповів митрополит Еммануїл.
"Материнська церква вже винесла ухвалу, і я хочу сказати, що це сталося 19 квітня, - розпочати процедуру для досягнення остаточної мети - надання автокефалії Українській православній церкві", - наголосив представник вселенського патріарха.
Ці слова супроводжувалися оплесками присутніх.
Він додав, що це сталося після звернення президента, парламенту та уряду України.
У своєму виступі митрополит Еммануїл також пригадав про звернення щодо автокефалії української православної церкви, яку Верховна Рада України направила до Вселенського патріархату ще у липні 2008 року.
"Вселенський патріархат на вашому боці, ви не будете сиротами", - підсумував він.