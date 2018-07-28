Вселенський патріархат почав процедуру щодо української автокефалії ще 19 квітня - митрополит Еммануїл

Копирайт изображения УНІАН Image caption Голова делегації Вселенського Патріархату Митрополит Гальський Еммануїл

Представник вселенського патріарха Варфоломія митрополит Гальський Еммануїл повідомив, що Вселенський патріархат почав процедуру надання українській церкві автокефалію ще 19 квітня. Про це він заявив у суботу під час виступу у Києві до річниці Хрещення Русі у присутності президента Петра Порошенка та представників українських церков.

"Вселенський патріарх не може залишатися сліпим і глухим до звернень, що повторюються понад чверть століття. Чада української церкви та її провідники мають право на своє місце серед церков", - розповів митрополит Еммануїл.

"Материнська церква вже винесла ухвалу, і я хочу сказати, що це сталося 19 квітня, - розпочати процедуру для досягнення остаточної мети - надання автокефалії Українській православній церкві", - наголосив представник вселенського патріарха.

Ці слова супроводжувалися оплесками присутніх.

Він додав, що це сталося після звернення президента, парламенту та уряду України.

У своєму виступі митрополит Еммануїл також пригадав про звернення щодо автокефалії української православної церкви, яку Верховна Рада України направила до Вселенського патріархату ще у липні 2008 року.

"Вселенський патріархат на вашому боці, ви не будете сиротами", - підсумував він.