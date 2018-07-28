Помер російський письменник Войнович, який підтримував Савченко та Сенцова

Копирайт изображения Getty Images Image caption Володимир Войнович у 1981 році

Радянський і російський письменник Володимир Войнович помер на 86-му році життя від серцевого нападу. Про його смерть повідомили в соціальних мережах відразу кілька родичів і друзів.

Володимир Войнович народився у 1932 році в Таджицькій РСР. Друкуватися він почав у журналі "Новий світ", опублікувавши там в 29 років першу повість.

Крім того, він написав пісню "Я вірю, друзі, каравани ракет ...", яка принесла йому по-справжньому широку популярність.

Однак наприкінці 1960-х років Володимир Войнович став активним учасником правозахисного руху та потрапив у немилість до радянської влади.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Володимир Войнович у Києві у 2014 році презентував український переклад своєї книги про Івана Чонкіна

Його найвідоміший твір - трилогія "Життя і незвичайні пригоди солдата Івана Чонкіна" - на Заході був офіційно виданий раніше, ніж в СРСР, де поширювався тільки як самвидав.

У 1980 році Войновича вислали з СРСР, а рік по тому позбавили радянського громадянства. Громадянство повернули тільки у 1990 році - після чого і сам письменник, який жив у США, повернувся до Росії.

Крім "Життя і надзвичайних пригод солдата Івана Чонкіна" до числа найбільш відомих творів Войновича радянського періоду входять футуристичний сатиричний роман "Москва 2042", а також повісті "Шапка" й "Два товариші".

"Чонкін" та обидві повісті були екранізовані.

Вже після розпаду СРСР Володимир Войнович написав і опублікував повість "Монументальна пропаганда" та автобіографічний роман "Автопортрет. Роман мого життя".

Також після повернення до Росії він продовжив займатися правозахисною діяльністю й займав активну політичну позицію.

Він підписав листа на підтримку телеканалу НТВ у 2001 році, проти військових дій у Чечні в 2003 році, а також на підтримку ув'язненої тоді в РФ української військової Надії Савченко у 2015 році та українського режисера Олега Сенцова - у 2018 році.

"Люди так влаштовані, що іноді смерть однієї людини вражає їх більше, ніж загибель сотень на полі бою", - писав Володимир Войнович у відкритому листі до Путіна з приводу Надії Савченко, яка тоді голодувала у російській в'язниці.