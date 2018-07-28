Хресний хід Київського патріархату: з жовто-синіми прапорами та скандуванням "Слава Україні"

У суботу в Києві проходить хресний хід Української православної церкви Київського патріархату до 1030-ї річниці Хрещення Русі.

Image caption Хід проходить з багатьма жовто-синіми прапорами

У ній беруть участь десятки тисяч вірян, а також президент України Петро Порошенко, предстоятель УПЦ КП патріарх Філарет, делегація Вселенського патріархату, а також ряд міністрів та політиків.

Хода рушила від Володимирського собору, де пройшов молебень до Володимирської гірки.

Як повідомляє кореспондент ВВС News, під час руху учасники ходу скандували "Слава Україні - героям слава", а також співали пісню "Ой у лузі червона калина" - гімн Українських січових стрільців.

Багато хто тримає жовто-сині державні прапори. Видно також червоно-чорні стяги.

За попередніми даними медіа, у ході беруть участь більше 20 тис. (за іншими даними - до 55 тис.) прихожан та близько 5 тис. священиків. Поліція свої підрахунки поки що не оприлюднювала.

Через ходу перекрили кілька вулиць у центрі Києва.

Напередодні відбувся також хід Української православної церкви Московського патріархату, до якого також долучилися десятки тисяч вірян.

За даними поліції, серйозних порушень не сталося, хоча затримали кількох противників ходи.

Image caption Напередодні хресний хід тисяч вірян УПЦ Московського патріархату, присвячений 1030-річчю хрещення Русі, пройшов спокійно, без порушень, повідомила поліція

Ранішні заяви

У суботу зранку біля пам'ятника Володимиру Хрестителю в Києві вже відбулася церемонія до річниці Хрещення Русі.

На ній Президент Петро Порошенко заявив, що українська влада не втручатиметься у внутрішні справи православної церкви, але й не дозволить цього робити іншим державам.

"Влада не втручатиметься у суто внутрішні церковні справи. Проте й іншим державам не дозволить цього робити. Для того і вважаю конче необхідним обрубати всі щупальця, якими всередині нашого державного організму орудує країна-агресор", - наголосив Петро Порошенко.

"Ця ситуація - загроза національній безпеці України, що просто зобов'язує нас діяти. Автокефалія - це питання нашої незалежності. Це - питання нашої національної безпеки. Це -питання світової геополітики", - додав Петро Порошенко.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Голова делегації Вселенського патріархату митрополит Гальський Еммануїл

А представник вселенського патріарха Варфоломія митрополит Гальський Еммануїл підтвердив, що Вселенський патріархат почав процедуру надання українській церкві автокефалії ще у квітні.

"Вселенський патріарх не може залишатися сліпим і глухим до звернень, що повторюються понад чверть століття. Чада української церкви та її провідники мають право на своє місце серед церков", - розповів митрополит Еммануїл.

"Материнська церква вже винесла ухвалу, і я хочу сказати, що це сталося 19 квітня, - розпочати процедуру для досягнення остаточної мети - надання автокефалії Українській православній церкві", - наголосив представник вселенського патріарха.

Російська православна церква та УПЦ МП офіційно виступають проти надання такої автокефалії й попереджають, що вона може поглибити розкол між православними в Україні.