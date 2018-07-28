У Каліфорнії вирують "вогняні торнадо": тисячі людей тікають

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Величезна пожежа на півночі Каліфорнії стала причиною загибелі двох пожежників і примусила десять тисяч людей залишити їхні домівки.

Сильні вітри в окрузі Шаста і пожежі сформували справжні "вогняні торнадо", які виривають дерева і перекидають автомобілі, повідомляють представники влади.

Пожежа, яку називають Carr fire, знищила щонайменше 500 будівель і загрожує ще тисячам.

Пожежа почалася в понеділок і захопила територію близько 194 кв. км - це більше, ніж площа Сан-Франциско.

Копирайт изображения ВВС Image caption Вогняні вихори, зафіксовані у штаті Арізона

"Ми бачимо вогняні вихори, їх можна описати, як торнадо", - повідомив журналістам керівник з протипожежного захисту Каліфорнії Кен Пімлотт.

За його словами, вогонь викорчовував дерева, піднімав машини.

Троє людей вважаються зниклими без вісті.

Що таке "вогняні торнадо"?

Вогняні вихорі, також відомі як "вогняні торнадо", є вихровими рухами повітря, вогню і попелу.

Такі торнадо утворюються, коли піднімаючись, гаряче повітря починає обертатися і утворює вихор, який збирає на своєму ходу палаючі частки рослин.

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Вихори тривають, як правило, лише кілька хвилин, але вони можуть бути дуже небезпечними, бо рухаються дуже швидко.

У висоту такі "вогняні торнадо" можуть сягати десятки метрів і мати надзвичайно високу температуру.

Свої домівки були змушені залишити близько 37 тис. жителів.

Місцева мешканка Ліз Вільямс і її двоє дітей застрягли в дорозі в машині, коли тікали від вогню. Врешті вони залишили авто і побігли пішки.

"Я ніколи не бачив у своєму житті нічого подібного, було дуже страшно", - сказала вона агентству АР.

Carr fire є однією з майже 90 великих пожеж, які вирують зараз в США, за інформацією Національного агентства по боротьбі з пожежами.

Пожежі є дуже поширеним явищем в Каліфорнії під час довгого і спекотного літа.

Влада попереджає, що руйнівні природні пожежі, викликані зміною клімату, стали "новими нормами". Великі пожежі від тепер прогнозують майже кожного року.