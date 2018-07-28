Море людське і "щупальця агресора": як у Києві святкували день Хрещення

У Києві відсвяткували 1030-річницю хрещення Київської Русі. Після УПЦ МП свій хресний хід провела УПЦ КП. На вулицях кричали "Слава Україні", тримали парасолі, прапори, та молились за українську помісну православну церкву.

Зранку офіційні заходи відбулися на Володимирській гірці, де в присутності представників багатьох церков президент Петро Порошенко заявив, що не дозволить іншим державам втручатися у церковні справи України, пообіцявши "обрубати всі щупальця", якими "орудує країна-агресор".

Копирайт изображения unian Image caption Під час ходи УПЦ КП було багато національних прапорів

Після цього відбулась літургія у Володимирському соборі, звідки віряни, священики, президент Петро Порошенко з дружиною та політики пройшли до пам'ятника князю Володимиру на Володимирську гірку.

Хресний хід у суботу, 28 липня, провели Українська православна церква Київського патріархату та Українська автокефальна православна церква. Напередодні свою акцію організувала Українська православна церква Московського патріархату.

Копирайт изображения unian Image caption Президент і керівник УПЦ КП патріарх Філарет очолювали хресний хід

Оцінки кількості учасників ходу значно різняться. За даними поліції, у акції взяли участь близько 65 тис. людей. За попередніми даними медіа, понад 20 тис. прихожан та близько 5 тис. священиків.

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Водночас керівник інформаційного управління УПЦ-КП архієпископ Євстратій (Зоря) заявив, що в заході взяли участь до 150 тис. прихожан. "До 150 тис. Або й більше віруючих - море людське важко було порахувати", - написав Євстратій (Зоря) у Facebook.

До Києва прибуло понад тисяча автобусів із вірянами, повідомили у поліції.

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Ситуація у місті була спокійною, запевнили правоохоронці. Перед акцією, заради якої перекрили ряд центральних вулиць, маршрут ходу перевірили вибухотехніки та кінологи.

Як повідомляв кореспондент ВВС News, під час руху учасники ходу скандували "Слава Україні - героям слава", а також співали пісню "Ой у лузі червона калина" - гімн Українських січових стрільців. Тримали жовто-сині державні прапори. Видно також червоно-чорні стяги.

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Завершився хід на Володимирській гірці, де провели молебень за Україну та за українську помісну православну церкву.

Водночас частину вірян, які йшли у другій частині колони, зупинили і не пустили в парк, закривши підходи на Володимирську гірку металевими парканами, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Правоохоронці пообіцяли пропустити паломників пізніше.

Копирайт изображения unian Image caption Біля Михайлівського собору встановили екрани, де транслювали події на Володимирській гірці

Частина духовенства, дізнавшись, що людей з їхніх парафій не пускають в парк, пішли з гірки, не дочекавшись закінчення події. При цьому вони висловлювали невдоволення діями правоохоронців.

Після заходів співробітники Управління держохорони прибрали загородження, і на Володимирську гірку змогли пройти парафіяни.

"Автокефалія - питання безпеки"

У суботу зранку біля пам'ятника Володимиру Хрестителю відбулася офіційна церемонія до річниці Хрещення Русі за участі представників духовенства, політиків, громадських діячів.

Копирайт изображения unian Image caption У заходах на Володимирській гірці взяли участь представники багатьох церков. На фото голова Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) та президент Петро Порошенко

На ній Президент Петро Порошенко заявив, що українська влада не втручатиметься у внутрішні справи православної церкви, але й не дозволить цього робити іншим державам.

Копирайт изображения unian Image caption Представник Вселенського патріарха Варфоломія митрополит Гальський Еммануїл, перший зліва, і предстоятель Української православної церкви МП митрополит Онуфрій

"Влада не втручатиметься у суто внутрішні церковні справи. Проте й іншим державам не дозволить цього робити. Для того і вважаю конче необхідним обрубати всі щупальця, якими всередині нашого державного організму орудує країна-агресор", - наголосив Петро Порошенко.

Копирайт изображения Dronarium Украина Image caption 27 липня тисячі людей зібрав хресний хід УПЦ МП

"Ця ситуація - загроза національній безпеці України, що просто зобов'язує нас діяти. Автокефалія - це питання нашої незалежності. Це - питання нашої національної безпеки. Це -питання світової геополітики", - додав Петро Порошенко.

Копирайт изображения Dronarium Украина Image caption Хресний хід УПЦ МП теж пройшов спокійно, без порушень

А представник вселенського патріарха Варфоломія митрополит Гальський Еммануїл підтвердив, що Вселенський патріархат почав процедуру надання українській церкві автокефалії ще у квітні.

"Вселенський патріарх не може залишатися сліпим і глухим до звернень, що повторюються понад чверть століття. Чада української церкви та її провідники мають право на своє місце серед церков", - розповів митрополит Еммануїл.

"Материнська церква вже винесла ухвалу, і я хочу сказати, що це сталося 19 квітня, - розпочати процедуру для досягнення остаточної мети - надання автокефалії Українській православній церкві", - наголосив представник вселенського патріарха.

Російська православна церква та УПЦ МП офіційно виступають проти надання такої автокефалії й попереджають, що вона може поглибити розкол між православними в Україні.

Як Україна боролася за створення власної незалежної від Москви і визнаної православним світом церкви, читайте у розслідуванні ВВС.

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